Ik ga ‘No Man’s Sky’ nog één kans geven

Niemand was blij toen No Man’s Sky uitkwam. Het is een van de beroemdste mislukte game-lancering ooit. Ontwikkelaar Hello Games deed een Peter Molyneuxje – ze beloofden te veel en konden die verwachtingen totaal niet waarmaken. Sean Murray, de bedenker van de game, deed een maandenlange perstour waar vertelde dat No Man’s Sky een gigantisch, automatisch gegenereerd multiplayer-avontuur zou worden. Alleen was de game die we kregen niet de game die ons beloofd was.

We zijn nu twee jaar verder en Hello Games is al die tijd door blijven werken aan de No Man’s Sky. De Atlas-update voegde meer verhaal, meer mysterie en een hele berg features die modders ook al hadden ontwikkeld toe. Op 28 juli wordt deze volgende grote patch dan ook echt uitgebracht. In No Man’s Sky Next bevat eindelijk een volledige multiplayer-ervaring, visuele verbetering, het systeem om een basis te bouwen wordt beter en een vloot vrachtschepen besturen wordt ook een stuk makkelijker.

Daarom is het tijd om weer een duik te nemen in het universum van No Man’s Sky. Ik had geen hekel aan de game toen-ie uitkwam. Ik gamede al lang genoeg om door te hebben dat Murray waarschijnlijk alles iets mooier liet klinken dan het in werkelijkheid zou worden, maar toch wilde ik het proberen. Maar ik was wel teleurgesteld. Sinds de release waag ik nog wel af en toe een sessietje om te kijken hoe het spel eraan toe is. In totaal heb ik 32 uur gespeeld en elke keer dat ik een kijkje neem, is de game iets beter dan de vorige keer.

Die nieuwste patch belooft spelers eindelijk de multiplayer te geven die ze twee jaar geleden al beloofd was. Dus daarom is het tijd om even flink wat uren in de game te stoppen. Ik nodig al mijn vrienden die bij de launch teleurgesteld werden uit en we gaan samen op zoek naar avonturen in dat gigantische universum van No Man’s Sky.

