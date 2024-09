Kom op gasten, PartyNextDoor liegt echt niet over zijn leeftijd

Waar zou de rapgame zonder zijn complottheorieën? Niemand is de persoon die hij of zij beweert te zijn. Niemand kan elkaar echt uitstaan, ook al doet iedereen alsof ze vrienden zijn. Alles is een leugen en oplichterij. Gezien de mysterie die sowieso al een beetje rondom OVO-artiesten hangt, wordt er ook een hoop gespeculeerd over PartyNextDoor. Een van de immer waakzame gebruikers van KanyeToThe beweert nu dat hij iets weet over PND dat de gehele muziekwereld op zijn kop gaat zetten. Schijnbaar.

Het gerucht gaat dat PND in 1985 is geboren en niet, zoals verder op het gehele internet is te lezen, in 1993. Dat zou dus betekenen dat hij 31 jaar is in plaats van 23. Nog geen oude bok, maar wel opvallend ouder dan hij beweerd te zijn. Maar in het geval van de zaak tegen PND is de KanyeToThe-gebruiker Corporate niet meer dan iemand die mensen zullen omschrijven als ‘een flapdrol’. Laten we zijn bewijs bespreken.

DE AANKLACHT



Corporate beweert dat de foto hierboven afkomstig is uit het jaarboek van Applewood Heights Secondary School in Mississauga. In 1985. Op deze foto is Jahron Brathwaite a.k.a PartyNextDoor duidelijk te herkennen, en dus is hij oud.

DE WAARHEID

Als dit jaarboek uit 1985 komt, dan zou Party nu tegen de vijftig aan kruipen, wat – zoals je zelf ook wel kunt bedenken – complete oinzin is. Corporate zou pas een zaak hebben als hij kan bewijzen dat het boek uit 2002 komt, maar dat kan hij niet. Je wil niet inconsequent zijn in je argumentatie. Volgende!

DE AANKLACHT



Dit zou een screenshot moeten zijn van Party’s oude profiel op SoundClick waarop zijn echt leeftijd staat vermeld.

DE WAARHEID

Hemeltjelief, SoundClick, bestaat het nog? De #1 community voor artiesten? En dat met een spuuglelijk Angelfire HTML 2 design? Welnee!



DE AANKLACHT



Deze foto van Party uit 2009. Volgens Corporate is hij simpelweg te dik om een tiener te kunnen zijn.

DE WAARHEID

Gast, dit is ronduit gemeen. De jongen was ietwat mollig in zijn jonge jaren, nou en. En er is geen parallel te trekken tussen gewicht en leeftijd. Kortom: dit is dom.



DE AANKLACHT



Hierboven zie je een selfie gemaakt door een fan van PartyNextDoor. De datum staat op 25 januari 2002. Corporate wijst ons erop dat de datum correspondeert met het model van de camera dat ook uit die tijd komt.

DE WAARHEID

Zoals ook anderen al zeggen: zet iemand ooit de datum op zijn digitale camera goed?

Wat wel klopt is dat Jahron Brathwaite gewoon een tiener was die graag muziek maakte en een beetje met zijn vrienden op high school liep rond te fucken, totdat hij een platendeal kreeg en veranderde in een popster. De waarheid kan verdomd saai zijn. Dit was het, iedereen kan weer verder met zijn leven.