Noisey presenteert: The Trago Train

Bij Noisey zijn we dol op alles wat met treinen te maken heeft. Ze zijn hartstikke milieuvriendelijk, er is vaak gratis wifi en ze brengen je door heel Nederland. Maar je hebt treinen en je hebt treinen. The Trago Train is er zo eentje uit de laatste categorie: de enige trein in Nederland waar je na het fluitsignaal nog wél mag instappen.

The Trago Train zou niet compleet zijn zonder Tom Trago: labelhoofd van Voyage Direct, producent van harde platen en wat ons betreft de koning van de all-nighter. Dat laatste is waar het de komende maand allemaal om draait: lange, magische nachten beleven met een van de beste dj’s van het land.

The Trago Train rijdt in december elk weekend de beste clubs van Nederland binnen. En wij nemen jullie mee. Van Oost in Groningen op 9 december, naar BASIS in Utrecht op de 15e, BAR in Rotterdam op de 16e. Het weekend daarop naar Het Ketelhuis in Eindhoven en Luxor Live in Arnhem, om vervolgens af te sluiten in het weekend na kerst in het Haagse PIP en De School in Amsterdam.

Zie Tom Trago als conducteur en machinist van zeven onvergetelijke nachten en zorg dat je erbij bent.



Voor tickets kun je hier terecht.