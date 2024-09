Noisey Raps: Een middagje skaten met Rich the Kid

Rich The Kid is een harde werker. Sinds het begin van zijn carrière in 2013 brengt hij jaarlijks vier of vijf mixtapes uit waar gastartiesten als Migos, iLoveMakonnen en Young Thug niet ongebruikelijk zijn. Naast het maken van muziek runt hij tussendoor ook nog eens zijn label Rich Forever. Zijn bijzondere werkethos heeft hem in een paar jaar tijd getorpedeerd naar de voorgrond van de rapscene in Atlanta.

In deze aflevering van Noisey Raps brengen we een dag door met Rich in Los Angeles, in aanloop naar een uitverkocht show. Hij gaat onder andere skaten met zijn twittervolgers en we volgen hem naar een pre-soundcheck chillsessie met Migos.

Bekijk de volledige aflevering hieronder.