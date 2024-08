Omgekeerde hazelnoottaart met rabarber

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

Voor de hazelnootcake:

14 eetlepels ongezouten boter, op kamertemperatuur, en wat extra boter voor het invetten

125 gram + 2 eetlepels kristalsuiker

400 gram rabarber, gewassen en gesneden

150 gram bloem

95 gram hazelnootmeel

1 theelepel bakpoeder

1/4 theelepel zout

3 grote eieren, op kamertemperatuur

1 eierdooier, op kamertemperatuur

1 theelepel vanille-extract

rasp van 1 sinaasappel

60 ml volle melk, op kamertemperatuur

40 gram geroosterde en gehakte hazelnoten

Voor de sinaasappelsiroop:

250 ml vers sinaasappelsap (van 3-4 sinaasappels)

3 eetlepels kristalsuiker

Voor de slagroom met rozenwater:

1 1/2 theelepels poedersuiker

1/2 theelepel rozenwater

250 ml slagroom

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een vierkante cakevorm in, en bedek de bodem en zijkanten met bakpapier. Smeer 2 eetlepels boter uit over het bakpapier op de bodem. Strooi hier 2 eetlepels kristalsuiker overheen, en leg de rabarber in een kruispatroon over de suiker heen.

2. Meng het meel, zout en bakpoeder in een mengkom en laat rusten.

3. Meng in een grote kom de overige 12 eetlepels boter en 115 gram suiker met een mixer op de hoogste stand tot een glad geheel (3 tot 4 minuten).

4. Voeg de eieren en eierdooier één voor één toe. Voeg de sinaasappelrasp en vanille toe, en meng goed door elkaar.

5. Voeg langzaam in drie delen de bloem toe, afgewisseld met de melk. Begin en eindig met de bloem, en meng tot één geheel.

6. Giet het cakebeslag over de rabarber in de bakvorm, en smeer het uit met een spatel. Bak de cake 50 tot 60 minuten, of tot een satéprikker die in het midden van de cake geprikt wordt er droog uit komt. Laat de cake tien minuten rusten. Snij de cake voorzichtig los langs de randen, en draai ‘m op een bord om. Verwijder het bakpapier en laat de cake volledig afkoelen voordat je ‘m serveert.

7. Maak de sinaasappelsiroop: verwarm een kleine steelpan op halfhoog vuur. Voeg het sap en de suiker toe, en roer tot de suiker is opgelost. Laat de siroop pruttelen tot deze is ingedikt. Als er schuim op de siroop verschijnt, schuim dit dan af. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. (Maakt 125 ml siroop).

8. Maak de rozenwaterroom: klop de slagroom op in een kom met de mixer tot de room begint in te dikken. Voeg suiker en rozenwater toe, en klop tot er stevige pieken vormen.

9. Om te serveren, snij de cake in plakken en verdeel over bordjes. Besprenkel met sinaasappelsiroop, en voeg een klodder slagroom toe. Bestrooi met de geroosterde hazelnoten, en wat versgeraspte sinaasappelrasp.