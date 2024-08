Onderwater unboxing is de aanstormende Youtube-trend waar niemand om gevraagd heeft

Om de zoveel tijd, vaak na uren scrollen op YouTube, vind je video met nog niet extreem veel views, maar je voelt aan alles dat dit iets groots gaat worden. Je bent getuige van een soort proto-meme: een dierbare, maar angstaanjagende embryo van een aanstormende trend.

Je kent unboxing, dat YouTube-fenomeen waarin iemand voor de camera een pakketje opent (meestal een willekeurig technische gadget). Waarschijnlijk ben je daar onderhand al helemaal klaar mee en kun je geen unboxing video meer zien. Maar wat als het onder water gebeurt?

En zo ontstond er ‘wet unboxing’ – iets waar werkelijk niemand om had gevraagd.

YouTuber Alex Frost dompelt eerst eten of drinken in een volle watertank, en maakt vervolgens de verpakking los. Het is zowel goor als betoverend, op dezelfde manier als hoe die slijmvideo’s en geluidsfragmenten van mensen die kauwen (augurken, knapperige salades, een krab) zo verslavend werken. Voor zover ik weet is Frost de enige die dit doet. (Als je iemand anders kent die aan wet unboxing doet, vertel het me.)

In zijn eerste video opent Frost zo’n droge, driehoekige sandwich die vaak bij tankstations ligt te verpieteren. Ik krijg kippenvel van die doordrenkte sneetjes brood die langzaam uit elkaar spatten en de sla die door de tank beweegt als een knikkebollende octopus en het water een bruine tint geeft. Hetzelfde doet hij met een soort zure Albert Heijn-sushi. Ik word er kotsmisselijk van, maar ik kan niet stoppen met kijken. De groene smoothie die Frost onder water opent, ziet er zo smerig uit wanneer het langzaam uit die fles sijpelt en het water bevuilt, maar tegelijkertijd lijkt het op een olifant die in alle vrede klaarkomt.

Maar hij doet het niet alleen met voedsel of dranken: ook een fles shampoo zorgt voor ultieme ASMR-tintelingen (die orgasmische gevoelssensatie die je kunt krijgen door bepaalde auditieve of visuele prikkels). Mijn absolute favoriet is toch wel The Rustler’s double decker (een Britse magnetronburger), die maakt me echt goed misselijk. Bedankt, Frost, ik haat het.

Hoelang zal het duren voordat we een onderwater unboxing van de iPhone X te zien krijgen?