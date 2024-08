Vijf vragen over… de ontmoeting van koning Filip en prinses Delphine

‘Vijf vragen over…’ is een reeks waarin we vijf superprangende vragen over superbelangrijk nieuws stellen. Veel duidelijker kunnen we het je ook niet uitleggen.

Afgelopen donderdag rond 4 uur ‘s middags werd deze foto op mijn favoriete instagramaccount gezet. Hij werd met meer dan 12.000 likes in minder dan 24 uur al snel de meest populaire foto van het account – en stootte de foto van prinses Elisabeth die charmant door de natuur rent van de troon.

Delphine, die ooit de onwettige dochter van koning Albert was, ontmoet eindelijk haar broer: koning Filip. Het is een ontroerend moment voor het Belgische koningshuis en een vooruitstrevend gebaar van koning Filip – zijn tweede in korte tijd, nadat hij onlangs zijn “diepste spijt voor de wonden van het verleden” naar Congo uitte. Het lijkt erop dat Filip de wens voelt om de fouten van zijn voorgangers recht te zetten – van kolonisatie tot familiegeschiedenis.

Het gebaar wordt zowel in de comments als in de media toegejuicht. Toch vallen mij wat ongemakkelijke dingen op, die de volgende vragen oproepen:

1. Was Zijne Majesteit nog aan het afterpartyen?

Het Kasteel van Laken is tegenwoordig blijkbaar de place to be.

De bars en clubs zijn gesloten en we ergeren ons geel en groen aan het onophoudende thuiszitten, maar toch moet ik de quarantaine één ding nageven: ik heb er nog nooit zo goed uitgezien. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden van koning Filip. Je kan bijna niet om de wallen van Zijne Majesteit heen. Hij had voor de foto toch in ieder geval Mathildes concealer even kunnen lenen?

Ik zie maar één mogelijke verklaring: het Kasteel van Laken is de nieuwe C12 en de koninklijke familie vertoeft door de week in de allerlaatste underground-club van België. Het paleis zat nog middenin de onofficiële afterparty toen Delphine de paleiselijke grond betrad en Filip haar moest ontvangen. Niet overtuigd? Deze beruchte livestream, die afgelopen juli online kwam, spreekt voor zich:

Ook moet je wel een héél moedige politieagent zijn om een koninklijk lockdownfeestje te durven stilleggen.

2. Maakt Delphine nu deel uit van de koninklijke bubbel?

Geen mondmasker te bespeuren. En is dat wel anderhalve meter?

3. Was dit de meest geslaagde foto van de shoot?

Als dat zo is, wil ik de andere foto’s ook zien.

Kijk, uiteindelijk staat deze foto symbool voor een ontroerend moment. Een hereniging tussen broer en zus, die de fouten van hun vader willen corrigeren. Ik wil nog eens benadrukken dat dit een gebaar is waar koning Filip trots op mag zijn.

Dus waarom druipt het angstzweet bijna van deze foto? De ongemakkelijke houding, het half losgeknoopte jasje van de koning en zijn gebalde vuisten – het zijn allemaal elementen die het antwoord op mijn eerste vraag alleen maar bevestigen.

Toen zijn feestvieren bruut werd onderbroken, trok hij haastig zijn jas aan voor de foto, maar de koninklijke resident-dj van het paleis, Lost Frequencies, draaide net zijn favoriete track en de koning kon de lokroep van de dansvloer niet langer negeren. Resultaat: de fotograaf van de koninklijke familie moest het met deze foto stellen. In een poging het ongemakkelijke tafereel te redden, schreef hij er een klein schattig tekstje bij.

4. Wat betekent een “warme” ontmoeting?

Het bijschrift van de foto luidt: “Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme ontmoeting. Ons uitgebreide en bijzondere gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen. Filip & Delphine”

Wat beschouwt de koninklijke familie als “warm”? Hebben ze samen een sessie bikramyoga gedaan? Dat zou hun blozende wangen wel verklaren. De puzzelstukjes vallen in ieder geval wel op hun plek.

5. Wie wordt Secret Santa?

We weten allemaal dat de komende twee maanden heel snel voorbij zullen gaan. Van de ene op de andere dag zullen we verzuipen in alle kerst-heisa, inclusief alle schreeuwerige versieringen, de helse muziek in de supermarkten en alle commerciële troep die erbij hoort. Toch biedt kerst ook de mogelijkheid om tijd door te brengen met – maximaal drie – familieleden.

Denk je dat de koninklijke familie aan Secret Santa doet? Er zijn inmiddels genoeg koninklijke familieleden, dus het zou zeker kunnen. Maar wat koop je voor Delphine?

Het is een beetje zoals op het werk: er is altijd wel iemand met wie je nooit praat. Je hebt geen idee wat je voor diegene moet kopen. Als jij vorig jaar een doosje Yves Rocher hebt gekregen, is dat omdat jij die persoon bent.

Gegarandeerd hoofdpijn en zweethandjes als de namen getrokken worden. Als Mathilde Filip trekt, kan ze hem een paar mooie boeken cadeau doen. Zolang ze hem niet nog eens trakteert op een nieuwe Meneer de Uil-aflevering, is er niets aan de hand. Maar de échte winnaar van Secret Santa wordt de persoon waarover Delphine zich zal ontfermen. Die persoon zal ongetwijfeld een van haar prachtige Never Give Up-schilderijen ontvangen. En die zal uiteraard een mooi plaatsje krijgen in het toilet van het kasteel.

Extra vraag: hoeveel leden heeft deze familie?

Want ik ben de (officiële) tel kwijt, ik weet het echt niet. Ik zou voor deze vraag graag een vriend willen inschakelen. Hallo, Stéphane Bern?