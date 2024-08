Ontzettend gezellige porno uit het Victoriaanse tijdperk

Er zijn veel manieren om het gros van de moderne porno te beschrijven. Je kunt zeggen dat het wel erg direct en expliciet is, of dat de meeste lichaamsdelen wel erg kaal zijn, of dat de acteurs nogal verveeld lijken. Dat was niet altijd zo. In het Victoriaanse tijdperk, toen er voor het eerst erotische foto’s werden gemaakt en verspreid, zag porno er nog gezellig uit. Iedereen op de foto’s was vrolijk, de vrouwen hadden de controle en de mensen leken nog op mensen, met zachte, vlezige buiken, schaamhaar en lachende gezichten.



Dr. Kate Lister is een autoriteit op het gebied van seksuele geschiedenis en degene achter de website en twitteraccount Whores of Yore. Ze stuurde ons wat van haar favoriete 19e eeuwse vieze plaatjes. Het merendeel van die foto’s is gemaakt in Parijs, en van daaruit verscheept naar Engeland en zeer discreet onder de toonbank verkocht. We vroegen Lister om ons mee te nemen naar deze gouden eeuw van geiligheid, en waarom het er allemaal zo plezierig uitziet.

VICE: Hoi Kate! Wat is volgens jou het grootste verschil tussen de porno van tegenwoordig en die van vroeger?

Dr Lister: In de seksplaatjes uit het Victoriaanse tijdperk zit nog een gevoel van ontdekking, er werd veel geëxperimenteerd. Dat ging vooral om wat er ‘sexy’ uitzag. Er werd geëxperimenteerd met verschillende achtergronden – soms stond er bijvoorbeeld een opgezet dier op de foto. Je hoort ze bijna denken: ‘Moet er niet nog ergens een bezem in de hoek staan?’

Je krijgt ook echt het gevoel dat mensen zich amuseerden. De Victorianen hadden andere seksuele normen. Die waren niet allemaal goed, of slecht, maar wat je in deze foto’s in elk geval niet terug ziet komen, is het idee dat vrouwen de hele tijd gedomineerd moeten worden. Het vrouwelijk orgasme was ontzettend belangrijk in het Victoriaanse tijdperk.

Wow!

Ja! Het staat in alle literatuur. Vrouwen kwamen de hele tijd klaar, spuitend soms. Het was een vochtige bedoening. De Victorianen wisten dat orgasmes erg belangrijk waren voor vrouwen. Ze geloofden ook dat je klaar moest komen om zwanger te raken. De nadruk lag dus op het genot van vrouwen – we hebben het dan uiteraard over man-en-vrouw-babymaakseks.

In geen enkel tijdperk is de kijk op seksualiteit rechtlijnig, dus er zijn ook medische vaktijdschriften waarin staat dat orgasmes slecht zijn, omdat ze je energie opslurpen. Vrouwen werden ook opgenomen in klinieken omdat ze te veel masturbeerden. Maar als je erotische literatuur uit die tijd leest, zie je dat iedereen klaarkomt. Ze zijn er gek op. Als je dat vergelijkt met nu, gaat het vooral om de man die klaarkomt in het gezicht van de vrouw. Als een vrouw een orgasme krijgt, gebeurt dat vaak ook nogal gewelddadig. Dan ziet het eruit alsof de man heel snel op een gitaar speelt.

Hoe zag vrouwelijk genot eruit in Victoriaanse porno?

Er is een boel orale seks, er zijn triootjes, kwartetjes, groepsseks, dildo’s, voorbinddildo’s, orgies. Ze deden alles wat je kunt bedenken. En ze hebben er plezier in. Vrouwen hebben vaak een dominantere positie, zij zit bijvoorbeeld bovenop. Er wordt ook veel gelachen, je krijgt het idee dat ze stout zijn en plezier maken. Het maakt het ontzettend menselijk.

De lichamen zien er ook een stuk natuurlijker uit.

Ja, ze zijn wat flubberig en met een vachtje. De man heeft geen joekel van een pik, soms zijn ze kalend. Maar het ziet eruit alsof ze lol maken. Het is niet enorm gestileerd, het ziet eruit alsof je een kamer binnenloopt en er wordt toevallig net geneukt.

Zijn er nog bepaalde thema’s die eruit springen in deze archiefbeelden?

Het lijkt erop dat ze het leuk vonden om elkaar met zwepen te slaan. Er werd ook veel geplast op dingen. Nogmaals: er wordt gelachen terwijl ze dat doen. Niet dat er geen problematische kanten waren aan Victoriaanse seks, maar als je naar hun porno in z’n geheel kijkt, is het niet alleen grappig om te zien, maar ook lief, intiem en warm. Soms krijg je echt het idee dat de geportretteerden veel om elkaar gaven.