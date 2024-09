Ook in ‘Linda’s Mannen’ leer je de zachte kant van Lil’ Kleine niet kennen

Documentairemaker Linda Hakeboom heeft een fascinatie voor beroemde mannen en wat er schuilgaat achter hun imago. Eerder maakte ze de documentaire Who the fuck is Jett Rebel?, een boeiend portret van de getalenteerde maar onzekere Jelte Tuinstra. De documentaire biedt tegelijkertijd een inkijkje in hoe de muziekindustrie een mens al snel als merk beschouwt.

Diezelfde fascinatie is ook de bron van haar vierdelige serie Linda’s Mannen, waarin ze vier bekende Nederlandse figuren volgt. Niet zomaar beroemdheden, maar succesvolle, bekende mannen die onaantastbaar lijken. Hakeboom hoopt in haar programma dat imago door te prikken. Gisteren was de eerste aflevering met in de hoofdrol Lil’ Kleine, een van de rijkste rappers van Nederland en de schrik van alle bezorgde ouders. Hij is die jonge succesvolle knaap met een te grote bek en schijt aan alles. Een betere kandidaat kun je je wat dat betreft niet wensen.

En toch lukt het Hakeboom niet helemaal om de zachte man achter het stoere imago te tonen, hoe hard ze ook haar best doet. Natuurlijk leren we Kleine beter kennen. Zijn vader vertelt over zijn jeugd, zijn moeilijke relatie met zijn moeder, politie en justitie. Hoe hij altijd al zelfverzekerd was, maar ook heeft moeten knokken. Ook de vorm van leukemie die hij op jonge leeftijd had komt aan bod. De ziekte zorgde er volgens Kleine voor dat hij alles uit het leven wil halen.

Natuurlijk is Kleine niet alleen een lul (zoals hij in media wordt neergezet), maar ook een aardig jongen. Zijn arrogante, explosieve karakter is maar een kant van zijn identiteit – de oplettende tv-kijker zag drie jaar geleden al dat hij sympathiek kan zijn in Ali B op Volle Toeren. Toch lijkt het alsof hij dat imago ook als een vrijbrief ziet. Al zijn arrogantie wordt onder de noemer ‘imago’ een beetje weggemoffeld, alsof het niet uit hemzelf komt, maar allemaal onderdeel is van het plan om succesvol te worden. Op veel vragen komt er geen antwoord. De zachtere kant krijgen we daardoor niet te zien, wel zijn extreme hang naar succes. Een succes gedefinieerd aan de hand van geld en de bevestiging van zijn financiële status door de buitenwereld.

Tijdens de shoot van een clip valt Kleine in slaap. De enorme productie, waar honderdtwintigduizend euro voor is neergelegd, wordt stilgelegd. Later zegt hij daarover: “Ik doe dat, ik kan dat.” Hij bedoelt dat hij het vanwege zijn imago kan maken om in slaap te vallen en geen verantwoording verontschuldigd is tegenover de crew. Het gaat hem om succes, dat kunnen tonen, en indien mogelijk in te kunnen zetten. “Weet je wel niet wie ik ben? Ik ben Lil Kleine,” zegt hij als hij niet meteen bij een Belgisch festival wordt binnengelaten. Maar het komt nog het meest naar voren als hij zijn grote liefde Monica Geuze een Gucci-tas cadeau doet, terwijl ze bij de schoonheidsspecialist door vijf vrouwen wordt behandeld. “Dat is het mooiste hè, al die meisjes om haar heen. Die denken nu allemaal: ohhh. Dat vind ik geweldig. […] Ik vind het meer leuk voor haar. Dat ze daar als meisje zit en je vriend komt binnen met een tas. Waar is jullie vriend dan?” Hij wil dat de meisjes die aan de voeten van Monica zitten jaloers zijn op haar, en op het feit dat zij een rijke vriend heeft.

Opvallend is hoe zijn muziek nauwelijks een rol blijkt te spelen in het verkrijgen van dat succes. Zijn grote mond wel. Zoals hij zelf zegt als hij backstage rondloopt: “Er is niets over mijn imago gelogen, deze wereld is business en alles. Ik kan over koetjes en kalfjes praten en oudjes helpen, maar dat is iets voor later.” Zijn drang om succesvol te worden is veel groter dan de drang om goede muziek te maken. Voor iemand die zijn geld verdient met rappen, is dat misschien een beetje raar, maar wel erg eerlijk.

Op het einde zegt Kleine dat hij zal veranderen. “Je kan niet altijd naar de tering gaan en denken dat alles om jou draait. Nu ik ouder word, zie ik dat in,” zegt hij. Maar dat is iets voor de toekomst. Kleine is inderdaad de vechter zoals zijn vader hem omschrijft, maar voorlopig knokt hij vooral om zichzelf verder te krijgen. Hij is een 22-jarige zakenman die van zijn Amsterdamse bluf en branie het fundament van zijn businessplan lijkt te hebben gemaakt.

De aflevering van Linda’s Mannen met Lil’ Kleine is hier te bekijken.