OOST is een paradijs

Twee jaar geleden opende er in de Oosterstraat in Groningen een club. Twee vrienden, Bram en Rob (later kwam derde vriend Jorn er ook nog bij), hadden grootse plannen. In wat daarvoor de grote zaal van het undergroundpodium De Gym was, begonnen ze OOST. Twee jaar later kun je zeggen dat de club een begrip is geworden, en niet alleen in het Noorden van het land. Met onberispelijk geluid, geweldige programmering, een hoekje waar lachgasballonnetjes worden verkocht, flipperkasten in de hal, en sinds kort een restaurant waar je heerlijk kunt eten, én een tweede zaal op de eerste verdieping, kun je OOST gerust de natte droom van elke clubber noemen. Afgelopen weekend bestonden ze op de kop af twee jaar, en dat werd gevierd met een weekender waar dj’s als Sassy J, Duke Hugh en Roi Perez draaiden. Onze fotograaf Alwin Sinnema ging erheen met zijn camera.