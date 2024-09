Op Bali eten toeristen vaak hondenvlees zonder het te weten

Als we de resultaten van een recent onderzoek door dierenrechtenorganisatie Animals Australia (AA) mogen geloven, worden op Bali zeven keer meer honden gedood dan tijdens het omstreden hondenvleesfestival in China.

Dat getal is verbazingwekkend, maar het is het topje van de ijsberg. De onderzoekers claimen dat veel van het vlees van de gedode honden bedoeld is voor menselijke consumptie. En dan specifiek voor toeristen die denken dat ze kip (die o zo geliefde satéstokjes) kopen op het strand.

Op Bali is het eten van hondenvlees niet illegaal, maar het Indonesische eiland is een populaire vakantiebestemming voor meer dan vier miljoen toeristen per jaar, waarvan heel veel niet vrijwillig voor hondenvlees zouden kiezen. Daarnaast worden honden volgens Animals Australia gedood met vergif als cyanide, wat ook schadelijk zou kunnen zijn voor mensen.

Voor het onderzoek infiltreerde een undercover-onderzoeker van AA in de hondenhandel op Bali, door te doen alsof hij een “documentairemaker was, met sterke interesse in de lokale keuken.” De onderzoeker schoot zelfs een video waarin duidelijk wordt dat verkopers liegen tegen toeristen over wat ze op het punt staan in hun mond te steken. Die beelden kwamen later op het Australische televisiekanaal ABC’s show 7.30.

“Kipsaté, geen hond?” vraagt een toerist in de video, waarop de verkoper antwoordt, “Nee, geen hond.” De toerist koopt en eet het vlees van de spies. Wat later geeft diezelfde verkoper aan de AA-onderzoeker door dat het vlees in kwestie hond was.

De onderzoeker legde ook beelden vast van honden die doodgeslagen worden, opgehangen worden aan bomen, en vergiftigd worden.

Onderzoeksjournalistiek is natuurlijk niet het uiteindelijke doel van AA’s actie. Ze willen verandering. “Animals Australia is toegewijd om in samenwerking met de overheid van Bali het dierenwelzijn op het eiland te verbeteren,” vertelde Lisa Zilberpriver van AA aan MUNCHIES. “De hoofddierenarts van Animals International, onze internationale tak, woont tijdelijk op Bali als onderdeel van onze samenwerking met de lokale autoriteiten om een einde te maken aan de vreselijke wreedheid en gezondheidsrisico’s die bij Bali’s hondenvleeshandel komen kijken.”

Animals Australia zegt ook dat ze hun bewijsmateriaal hebben doorgegevenaan de “hoogste niveaus van de overheid” en “elke mogelijke influencer – van gemeenschapsleiders tot religieuze leiders tot medische professionals en bedrijven” – in de hoop dat dat zal leiden tot een ban op de handel in hondenvlees, die volgens hen zowel dierenwelzijn als voedselveiligheidswetten overtreedt.

“We schatten dat op Bali ongeveer elk jaar 70.000 honden geslacht worden voor hun vlees,” vertelde Zilberpriver, daarmee bevestigd ze dat dat getal inderdaad zeven keer meer is dan het geschatte aantal honden dat elk jaar op het Yulin Hondenvlees Festival gedood wordt. “Dit getal is gebaseerd op onderzoek dat verspreid over meerdere jaren door lokale bevolking werd gevoerd.”

Of het hypocriet is om tegen het eten van honden te zijn en niet tegen het eten van koeien en varkens, blijft discutabel, maar in dit geval gaat het niet langer alleen om morele bezwaren. Het gaat om dierenmishandeling en gezondheid. Laten we daarom hopen dat AA hier meer succes boekt dan tegen het Yulin Hondenvlees Festival in China, dat ondanks veel tegenstand toch ook dit jaar weer doorgaat.