Op deze sierlijke remix laat VUURWERK Poliça een toontje lager zingen

Vroeger keek ik met jaloezie naar buurjongetjes die rond oud en nieuw naar België trokken om illegaal vuurwerk te scoren. Het knalde harder en zag er beter uit dan alles wat we bij de Boerenbond konden halen. Het duo VUURWERK komt ook uit het België, maar produceert eerder prachtige sierpijlen dan duizendklappers.

Ze staan komende vrijdag met hun zwierige electropop in de Melkweg tijdens Amsterdam Dance Event, en maakten eerder al een heerlijk slepende remix van Balthazar, wat een aardige radiohit werd. Wij hebben de eer je voor het eerst de funky remix van Poliça’s nummer Baby Sucks te laten horen, waarin haar stem af en toe lekker weird omlaag wordt gepitcht. Hoe ze bij Poliça terecht zijn gekomen? Ze lieten het ons per mail weten.

‘Eind 2014 hebben we Minnesota, WI van Bon Iver geremixt. Even later schoten we er een videoclip voor – geregisseerd door Max Colombie van Oscar & The Wolf – en brachten het uit als een soort bootleg. Om een lang verhaal kort te maken: een paar maanden later werden we benaderd door het management van Poliça – hetzelfde management als Bon Iver – dat ons vroeg om een van de tracks van haar aanstaande album te remixen. We kozen Baby Sucks vooral vanwege de tekst en de zin “It’s lost on you”. De track voelde als een stoutmoedige viering van een nieuw begin, en daar wilden we op voortborduren. We wilden dat de remix een katalysator zou zijn voor een wazige, melancholische clubervaring en de emotie van het nummer versterken door nieuwe tinten van de al aanwezige kleur aan te brengen. Klinkt dat logisch?’



