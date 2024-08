Op dit feest neuken vreemden elkaar met zakken over hun hoofd

“Hengst?” vraagt de man achter de balie aan me, met een dik Duits accent.

Als ik knik geeft hij me een vuilniszak voor mijn kleren. Ik hoef niet per se naakt te zijn, maar ik wil niet dat mijn broek straks vol stront en sperma zit, dus trek ik ‘m uit. En omdat de merries naakt zullen zijn, lijkt het me gek om al mijn kleren aan te houden, ook al zien ze me straks niet.

Als ik mijn vuilniszak heb opgehaald, leidt de stalmeester me naar de kelder. Het is een typische cruisebar – zwarte muren, gedimd licht, deephouse op de achtergrond en potten met condooms op de bar. Een stuk of vijftig mannen staan in de ruimte, de meesten zijn naakt, sommigen dragen ondergoed. Ongeveer de helft van hen staat voorover gebukt, met hun handen tegen de muur en kont in de lucht, en met een zak over hun hoofd. Welkom op de Fickstutenmarkt.

Op het seksfeest, dat ook wel bekend staat als ‘de paardenmarkt’, komen de aanwezigen binnen als hengst (top) of merrie (bottom). De merries arriveren 30 minuten eerder, geven hun kleren af en worden geblinddoekt naar de ‘stal’ geleid. Dan arriveren de hengsten, die hun merrie uitkiezen. De oorsprong van het concept ligt in Duitsland, maar dit soort feesten duiken tegenwoordig in heel Europa op.

Ik was al een tijdje benieuwd naar deze seksfeesten. Een merrie die ik ken, die op zo’n feest in München was geweest, vertelde me enthousiast over de blauwe plekken die hij een week later nog steeds had. Een andere vriend, die op een Londense editie van het feest was geweest, vertelde dat een van de bottoms een pen mee had genomen zodat hij kon bijhouden hoeveel hengsten hem hadden geneukt. Aan het eind van de avond stond de teller op 47.

De meeste seksfeesten hebben kledingvoorschriften (leer, naakt) of een thema (fisten, spanking). Los daarvan kan je er meestal doen wat je wil. Maar hier zijn er meer regels. Naast de strikte aanvangstijden en het kledingvoorschrift (voor de merries althans) mag je alleen met bepaalde partners seks hebben (hengsten niet met hengsten, merries niet met merries) en mag je alleen op een bepaalde manier seks hebben (niet zoenen, niet zuigen en zeker niet knuffelen).

Foto via Fickstutenmarkt

Ik heb geen idee wat me te wachten staat, maar op dit moment is het gewoon een groep naakte gasten die er verveeld uitzien en bier drinken uit plastic bekers. Na een minuut of tien voel ik me meer ambivalent dan geil. Ik besluit een rondje te lopen om te zien of ik er zin in kan krijgen.

Er hangen drie schommels naast de trap, die allemaal in gebruik zijn; een van de schommelaars wordt geneukt door een kleine, gezette top. De andere twee liggen naar achteren, met hun benen in de lucht. Ik begin aan mijn pik te trekken, en probeer stijf te worden.

Na een paar minuten zet de top een paar stappen achteruit. Hij knikt naar me, alsof hij wil zeggen: “Hij is helemaal voor jou.” Ik doe een condoom om en schuif rustig bij hem naar binnen. Zijn anus is al wijd open. Ik heb vaak zat anonieme seks gehad, maar zelfs in een kelder als deze, kijk ik meestal toch even om te kijken of ik hem oké vind (als het licht het toelaat). Nu heb ik mijn pik in iemand gestoken zonder dat ik naar hem heb gekeken.

Er is weinig licht, en hij heeft natuurlijk iets om zijn hoofd, dus ik kan niet echt zien hoe oud hij is. Hij is dun, niet al te lang en heeft een klein beetje zwart borsthaar. We beginnen te neuken, hij grijpt mijn ribbenkast en trekt me dichterbij. Hij drukt zijn gezicht in mijn nek. Gezien de strenge regels en de nadruk op anonimiteit vond ik dat nogal een intiem gebaar. Het is fijn, maar het is niet retegeil.

Na een paar minuten voel ik dat mijn harde pik slap wordt, terwijl ik in hem zit. Ik ga eruit, pak een wc-papiertje, pak het condoom en maak m’n piem schoon. Hij snuift wat poppers, en gaat weer in de sling liggen, wachtend op de volgende.

In de grote ruimte wordt er inmiddels flink geneukt. Een bottom met een prachtige reet zit op een bankje aan de zijkant van de ruimte. Een roedel mannen staat om hem heen te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Ik ga erbij staan, pak m’n lul en wacht totdat ik mag.

Seks gaat altijd wel om de bottom. Hier wordt dat onderstreept. We zijn allemaal aan het wachten om naar binnen te gaan. Maar de persoon die echt krijgt wat-ie wil zit op z’n knieën. Omdat we met z’n vijven afwisselen wordt het al gauw saai. Ik ga op zoek naar iets anders.

Aan de andere kant zit een jonge jongen met melkwitte huid en een stervormige trampstamp geknield op een bankje. Er komen een paar blonde sprieten uit z’n zakje. Ik loop naar hem toe en wrijf met m’n kruis tegen zijn reet. Hij kromt zijn rug en duwt zich tegen me aan. Ik neem hem mee naar een hokje. Ik neuk hem ongeveer twee minuten, en opeens is er iemand met een zaklamp die mijn lul verlicht.

Ik pauzeer en kijk de ‘stalmeester’ aan. Hij kijkt tevreden. Omdat de merries niet kunnen zien of je een condoom gebruikt, lopen de werknemers rond om te kijken of je beschermd bent.

Het is een praktische maatregel om te controleren of iedereen heeft ingestemd. Maar zo voelt het feestje ook een beetje als een schoolfeest, waarbij er streng wordt gecontroleerd of je niet te ver gaat.

Maar het gaat niet alleen maar om veilige seks. Merries hebben de optie om zichzelf te markeren voor seks zonder condoom. Meestal betekent dat een kapje met een andere kleur (rood voor zonder condoom, wit voor veilig). Op dit feestje dragen merries die zonder condoom willen worden geneukt een rode armband. Daarvan zijn er maar een paar, wat ik opvallend vind.

Door de verkrijgbaarheid van PrEP, is het gebruikelijker om te neuken zonder condoom op zulke feesten. Meestal wordt het verkocht onder de naam Truvada, een pil die je dagelijks neemt om een hiv-infectie te voorkomen. Omdat het makkelijker te verkrijgen is, wordt seks hebben zonder condoom populairder. Tien jaar geleden moest je iets zeggen als je geen condoom wilde gebruiken. Nu is het zo dat je moet uitleggen waarom je er wél een wil. Maar de meeste aanwezigen op dit feestje willen niet onontbeerlijk vloeistoffen uitwisselen. Misschien zijn ze banger voor andere soa’s, waar PrEP je niet tegen kan beschermen.

Na een paar extra minuten neuken geef ik hem een klap op zijn bil en ga ik weg. Ik neuk nog even met drie andere jongens. Twee in de ruimte met slings en een andere ervan in de ruimte met de hokjes.

Als ik terugkom in de grote ruimte, worden een hoop jongens van achter geneukt, terwijl ze tegen de muur aanleunen. Er wordt een heleboel gekreund, waardoor je de muziek niet echt meer hoort. Maar tegelijkertijd vind ik het allemaal nogal beschaafd. Er komt geen sperma uit hun hol. Er zijn geen blauwe plekken die ik kan zien. Geen rectums die uitsteken.

De klok boven de bar geeft aan dat we nog 30 minuten hebben. Maar de seksmoeheid speelt parten dus ik gooi de handdoek in de ring en ga naar huis. Zelfs ik heb een maximum.

Net zoals alle andere seksfeesten heeft Fickstutenmarkt bepaalde regels die het uniek maakt. Hoewel de anonimiteit een unieke twist is, was het verder niet echt spectaculair. Het was gewoon een neukfeest met een aantal gekke beperkende regels. Ik dacht juist dat die regels het geiler zouden maken, maar uiteindelijk raakte ik verveeld. Blijkbaar hou ik niet van autoriteit.

Misschien komt dat ook door het feit dat dit feest echt vooral om de bottoms draait. Zij zijn degenen die het voor het zeggen hebben. Misschien is het leuk voor hen. Maar als top voel je je een klantenservicemedewerker: telkens op zoek naar de volgende die je kan helpen. Ik wil meer controle dan dat. De volgende keer ga ik als merrie.