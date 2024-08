Pokémon-liefhebbers zijn razend om de game Palword

Palworld is een nieuwe videogame waarin spelers namaak-Pokémon kunnen vangen en ze aan het werk kunnen zetten in een fabriek om AR-15’s te produceren. Het is in drie dagen al vijf miljoen keer verkocht.

Palworld is gemaakt door een bedrijf genaamd Pocketpair; het wordt niet uitgegeven door Nintendo en is ook geen officieel erkende Pokémon-game. Maar dat is misschien lastig te zien, aangezien alle Palworld-monsters nauwelijks verholen kopieën van de geliefde broekzakmonsters zijn. De spelers maakt het niets uit. Het was van veel mensen altijd al een droom om een minigun in de handen te leggen van een wezen dat op Raichu lijkt – maar geen Raichu is. Ondanks dat de game in early access wordt verkocht, wat betekent dat de game nog niet af is, zijn spelers er in hordes op afgekomen en wordt de game over het hele internet goed beoordeeld.

Behalve dan door Pokémon-fans.

Vijf miljoen exemplaren in drie dagen is ongehoord voor een kleine ontwikkelaar zoals Pocketpair. Dat zijn Call of Duty-cijfers. De best verkopende game van vorig jaar, Hogwarts Legacy, heeft in een heel jaar 22 miljoen exemplaren verkocht. Het enorme succes van een game (die erg lijkt op Pokémon, maar dan met wapens) heeft sommige fans van de oorspronkelijke broekzakmonsters boos gemaakt.

I am the exact opposite of a Nintendo stan (or a Ark/Wildcard stan), but seeing Palworld make tens of millions of dollars off of the most blatantly creative bankrupt, poorly put together asset flip game is so depressing.



Their entire company strategy seems to be theft. pic.twitter.com/bRQxilrh94 — TeeHallums (@TeeHallums) January 20, 2024

Trouwe Pokémon-fans uiten online hun woede omdat ze Palworld zien als een goedkope ‘asset flip’ en geloven, zonder bewijs, dat Pocketpair is gemaakt met AI. Die eerste aantijging snijdt ergens wel hout: veel van de monsters in Palworld zijn overduidelijk gebaseerd op bestaande Pokémon, hoewel asset flipping meestal verwijst naar de praktijk van het kopen van kant-en-klare 3D-modellen.

I’ll start with the obvious ones and the further down I go the less obvious they’ll be, but things like concepts or colours might be derived. This one has ears and theme of leafeon and everything else of cinderace. The small hands, the fluff at the pants, all of it. pic.twitter.com/X3x8w7xvgq — Cecilia Fae 🍂 (@CeciliaFae) January 21, 2024

Hier heb ik dit op te zeggen: “Dus?” De harde waarheid over Pokémon is dat alle Pokémon-games asset flips van zichzelf zijn. De franchise is al meer dan twintig jaar aan het stagneren. Er komt elk jaar een nieuwe game uit, en elk jaar zijn fans teleurgesteld dat het vrijwel hetzelfde als de vorige is, met hier en daar wat nieuwe mechanics.

In Palworld heeft Pocketpair de basisformule van Pokémon genomen en die in een Breath of the Wild-achtige open wereld geplaatst. Het heeft de populaire elementen van het overleven en bouwen-genre van Minecraft overgenomen en die samengevoegd met de cartoon-esque lolligheid van Pokémon. Daarna hebben ze het een tikkeltje duisterder gemaakt door je in staat te stellen om Pals te forceren in mijnen te werken en wapens te maken. Spelers kunnen zelfs slachten voor hun vlees. In de praktijk is Palword een functionele open world survival-game waarin spelers hulpmiddelen moeten verzamelen – waaronder pals om te helpen bij het vechten en bouwen – en de thuisbasis van hun dromen kunnen bouwen terwijl ze de wereld doorkruisen en met speciale vijanden knokken.

Zoals sommige gekrenkte Pokémon-spelers hebben opgemerkt, heeft Nintendo het helemaal aan zichzelf te danken dat ze hun uitgewoonde formule niet hebben vernieuwd. Het feit dat een nieuwkomer 5 miljoen exemplaren van een early access-game voor 30 euro per stuk kan verkopen laat zien dat mensen behoefte hebben aan iets nieuws uit de uitgemolken franchise. Maar toch zijn trouwe Pokémon-fans boos omdat de game schaamteloos geld verdient met het na-apen van hun favoriete monsterverzamelings-IP – wat ook wel zo is.

De tweede aantijging van de woedende fans is moeilijker te bewijzen: dat Palworld AI heeft gebruikt.

Heads up to anyone thinking of supporting/playing Palworld who also cares about genAI issues… The CEO of that studio is full speed ahead on generative AI, frequently promotes it and tries to push its use in his studio. Even made a game focused entirely around it using SD. pic.twitter.com/6fwvzhh6g7 — Invertex (@invert_x) January 19, 2024

Er is geen sterk bewijs dat er AI is gebruikt om Palworld te maken. Mensen wijzen op verschillende tweets van Pocketpair-CEO Takuro Mizobe om de claims te rechtvaardigen. Daarin praat Mizobe uitgebreid over AI en vraagt hij zich af hoe AI-gegenereerde beelden en assets auteursrechtbescherming zouden kunnen ontduiken.

“Als afbeeldingen door het AI-filter worden gehaald, beelden ze vaak geen specifiek ding uit, dus misschien is de kwestie van auteursrecht daarmee opgelost?” schreef Mizobe in een tweet uit 2022 (vertaald uit het Japans). In een andere tweet, uit 2023, schreef hij: “Misschien zien we dit jaar wel echte door AI-aangedreven games op GPT4…!”

Pocketpair bracht in 2022 ook een game uit die wel generatieve AI gebruikte, maar dat was ook het hele punt van de game. In AI: Art Imposter concurreren groepen spelers in een kunstwedstrijd door een AI-systeem te gebruiken. Alle spelers krijgen een “thema” en moeten met een prompt een op het thema gebaseerd kunstwerk genereren. Maar een van de spelers weet niet wat het thema is. Wanneer de kunstwerken worden onthuld, moeten de spelers raden wie een kunstwerk heeft gemaakt zonder het thema te kennen.

Pocketpair heeft dus geen scrupules om AI te gebruiken bij het maken van videogames, maar de enige keer dat ze dat deden, was het bedrijf daar transparant over. Pocketpair heeft niet gereageerd op Motherboards verzoek om commentaar op de kwestie. Ten tijde van het schrijven van dit artikel is er in ieder geval nog geen duidelijk bewijs dat het bedrijf AI heeft gebruikt om een razend populaire game te maken over schattige monsters die dodelijke wapens bij zich dragen en in fabrieken werken.

Ik vind dat persoonlijk wel geinig klinken. Een stuk beter dan me een weg door hordes lokale Pokémon-trainers vechten terwijl ik een turn-based steen-papier-schaar-spel speel dat in dertig jaar tijd amper is veranderd.



