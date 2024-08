Welkom bij Pancration: sportschool en buurthuis onder één dak

Fotograaf David Meulenbeld legt voor VICE Sports elke maand een bekende Nederlandse vechtsportschool vast. Eerder ging hij al langs bij Mejiro Gym en Superpro Samui, een sportschool op een Thais eiland. Deze keer is het de beurt aan Pancration aan de Zilverberg in Amsterdam-Noord, wat niet alleen een gym is, maar ook een soort buurthuis.

Pancration werd in 2002 opgericht, door Chris Dolman en Thom Harinck. De twee grondleggers van het Nederlands kickboksen gaven al trainingen op deze locatie, en besloten samen de sportschool te kopen. Er kwamen door de jaren heen veel grote vechters over de vloer, zoals Badr Hari, Melvin Manhoef en Hesdy Gerges. Tegenwoordig trainen er niet meer zoveel bekende wedstrijdvechters, maar opkomende jongens als Aziz Kallah en Hamza Essalih hebben Pancration nu wel als vaste thuisbasis.

Pancration vanaf de buitenkant.



De sportschool werd in 2012 compleet verbouwd, en sinds dat moment heeft de familie Dolman de sportschool helemaal overgenomen – Harinck bleef alleen nog een tijdje trainingen geven. De gym wordt nu gerund door Dolmans vrouw en dochter, Olga en Sharon. Dolman is nu 74 en geeft geen les meer, maar hij komt nog wel in de sportschool om voor zichzelf te trainen.

Sharon legt uit dat ze het als een belangrijke taak zien om ervoor te zorgen dat de vechters buiten de sportschool ook niet het verkeerde pad bewandelen. Een tijd terug was er bijvoorbeeld een jongen die dreigde te radicaliseren: hij kwam binnenlopen met een lange baard en weigerde haar een hand te geven. “Dan blijf ik met hem praten,” zegt Sharon. “Of ik maak er een grapje over: ‘Ik hoor het wel weer als je me een handje wil geven.’” Na een paar maanden zag ze dat hij zijn baard had afgeschoren. “‘Ben je weer normaal geworden?’, vroeg ik toen. Hij kon er wel om lachen. Op een gegeven moment prik je dwars door ze heen.”

Een shirt met het portret van Chris Dolman.

Ook was er een keer een tiener naar Sharon toe gekomen die bang was dat hij een meisje had bezwangerd. “Met die problemen durven ze dan niet naar hun ouders te gaan, maar wel naar mij.” En toen ze een keer merkte dat er een kind werd gepest, waarschuwde ze de pester dat hij nooit meer welkom zou zijn als ze het nog een keer zou merken. Want iedereen is welkom bij Pancration.

Sharon hoopt dat buurthuisgevoel voor altijd te bewaren. “Voor veel mensen is dit toch wel hun tweede thuis.”

Een jonge Rico Verhoeven.

















Een jonge Aziz Kallah en Hamza Essalih.









































