Start nu je zelfmedicatie met de nieuwe video van Paracetamøl

Als ik aan vroeger denk, dan herinner ik onder meer mijn moeder die schreeuwt: “NIET RENNEN MET DIE SCHAAR.” Het moet geholpen hebben, want ik kan me de laatste keer dat ik met een schaar heb gerend niet herinneren. Sterker nog, ik kan welgeteld twee scenario’s bedenken waarin je als volwassen persoon zoiets zou doen: je bent toevallig burgemeester en te laat om een lintje door te knippen, of je bent de Nijmeegse band Paracetamøl en je maakt een videoclip voor je nieuwe liedje Scissor. In dat laatste geval zou ik graag een hartig woordje met je willen spreken, want wat is dit voor vunzig lied? “She always touched my body with a scissor”? Ja, dan komt een paracetamulletje wel van pas.

Op 4 januari komt hun debuutalbum met dezelfde naam uit, wat wordt gevierd met een releaseparty in de Merleyn in Nijmegen.