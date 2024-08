Volg de onbegrijpelijke avonturen van kat Faust in deze clip van Partners

Partners is een muzikaal duo uit Gent, dat bestaat uit James de Graef (tevens bassist bij Shht) en Femke Fredrix. Dat ze hun muzikale project – en vooral de naam ervan – uiterst serieus nemen, blijkt uit het feit dat ze daadwerkelijk partners zijn (op romantisch vlak, bedoel ik). Voor hun album Faust, dat afgelopen december uitkwam op het Brusselse label MONTAGE, schakelden ze de hulp in van een derde bandlid: een kat, die voor het gemak ook Faust heet. Hierboven zie je de eerste in een reeks van zeven videoclips (de andere zes volgen later, ergens op het internet), getiteld First Steps. Omdat het allemaal best wel vaag en conceptueel is, hield ik een kort Skype-gesprek met Partners, om meer te weten te komen.

Noisey: Halloooooo.

James de Graef: Hoi.

Femke Fredrix: Hallo.

Videos by VICE

Alles goed?

Femke: Jawel.

James: Niks te klagen.

Nou, dan niet. Zeg, jullie heten niet alleen Partners, jullie zijn het ook, begreep ik.

James: Dat klopt.



Pragmatisch.

James: Zeker, het was puur uit praktische overwegingen en een gebrek aan verbeeldingsvermogen dat we voor deze makkelijke weg hebben geopteerd en Partners heten.

Femke: We hebben al eens gezegd dat we de reïncarnatie van Bonnie en Clyde zijn.



O, en daar heb je bewijs voor?

James: Neuh. Het is gewoon een besef. Dat valt niet vast te stellen, je weet dat gewoon.

Femke: Als je onze video kijkt, wordt het denk ik wel duidelijk.

Niet echt. Het is nogal een conceptuele clip, geloof ik. Maar wat is het concept?

Femke: We zijn vertrokken vanuit het verhaal van Faust, onze kat. Het was eerst een straatkat. We kennen hem omdat hij vastzat in een struik, en hij schreeuwde zo hard dat hij zijn stem kapot had gemaakt. Sindsdien woont hij bij ons.

De kat heet Faust. Waarom?

James: Gewoon, omdat het een leuke naam is.

Hoe zat het ook alweer met Faust? Die sloot een pact met de duivel, toch? Lijkt je dat wat?

James: Tsja, waarom niet? Wat heb je te verliezen?



Je ziel.

James: Als die bestaat.

Dat weet ik niet, maar nog even over Faust de kat en Faust het album.

Femke: Ja, vanuit Faust de kat zijn we het maakproces begonnen. We hebben vraagtekens gezet bij de relatie tussen mens en dier. Wij geven de kat bijvoorbeeld een schoteltje melk, wat dan weer van de koe komt. Dat vinden wij een interessante relatie, en die wilden we blootleggen. We willen kijken naar hoe dieren verweven zijn in ons leven. De kat Faust komt ook letterlijk terug in het album, omdat we de geluiden die hij maakt hebben gebruikt in de muziek.

Maken jullie muziek of kunst?

Femke: Voor mij is muziek ook kunst.

James: Insgelijks. Ik zit op een conservatorium waar ze muziek niet als kunst zien. Ze zien het als iets functioneels. Daar komt niets goeds van, denk ik. Als je muziek ziet als iets wat geen kunst is, dan heb je een probleem.

En wat doen jullie in je vrije tijd?

James: Er is niet zoveel vrije tijd.

Femke: We repeteren of we spelen.

James: Daar zijn de dagen mee gevuld.

Femke: En we dansen heel graag, toch James?

Welke dans?

Femke: De lindy hop.

Echt?

Femke: Nee, dat was een grapje.

Willen jullie nog iets zeggen?

Femke: Tsjoek tsjoek.

James: Als gij niks meer wil weten, nee.

Femke: We hadden zelf nog wat vragen opgeschreven. De vorige keer dat we geïnterviewd werden, dachten we na afloop: wat praten we veel. Dus we hebben geprobeerd om het concreter te houden.

En is dat gelukt?

Femke: Dat weten we pas als we het teruglezen.

James: We spelen vanavond in Brussel, in Le Lac. Dat is Frans voor ‘het meer’. En kun je er nog bij vermelden dat onze plaat uit is op vinyl? Op Montage, dat is het label.

We zullen zien!

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.