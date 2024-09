Paul Kalkbrenner kondigt een nieuwe tour aan

Goed nieuws, vrienden: Paul Kalkbrenner heeft zojuist een Europese tour aangekondigd waarin hij je meeneemt naar de muzikale hoogtijdagen van house en techno: de vroege jaren negentig. Hij spitte vijfduizend platen door en gaat zijn selectie in mei laten horen in de Melkweg en Complex (dat is in Maastricht).

Een halfjaar geleden zette de Duitse producer drie mixtapes online, Back To The Future Part 1, 2 en – je raadt het al – 3, waarover hij vertelde: “Ik ga de feestjes waar ik vroeger nooit heen kon nog eens organiseren – van de flyers tot aan de sfeer op de locatie.” Zijn tour wordt een live-weergave van zijn mixtapes in intieme clubs. Op 4 mei staat Kalkbrenner in de Melkweg en een dag later in Complex. De kaartverkoop start op 22 februari.

Luister hier naar de mixtapes van Paul Kalkbrenner om alvast in de sfeer te komen: