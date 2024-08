Twee Belgen die hun penis lieten vergroten tijdens de lockdown getuigen

Hoewel sociale media misschien suggereren dat de lockdown alleen was gewijd aan het beheersen van de delicate kunst van broodbakken en het leren van nieuwe yogahoudingen, stak een andere bezigheid ook de kop op: veel mannen hebben zich geconcentreerd op hun piemel. Het resultaat: een toename van het aantal verzoeken om een vergrotende ‘penoplasty’ te doen, ofwel plastische chirurgie aan de penis waarmee je tot drie centimeter in omtrek kan winnen.

Dr. Bruno Slaviero, plastische chirurg in Luik, merkte een opmerkelijke toename van het aantal penoplastieën op sinds de lockdown: “Voor de lockdown voerde ik twee tot drie penoplastieën per maand uit, maar sindsdien zijn de verzoeken verdubbeld en heb ik vijf tot zeven procedures per maand. Ik merkte ook op bij de statistieken van de website van mijn medisch centrum, dat het lezersaantal van de pagina gewijd aan penoplastie explodeerde.”

Als je denkt dat dit komt omdat de mannen maandenlang op zichzelf aangewezen waren, en in staat waren om alles te ontdekken wat ze aan zichzelf wilden verbeteren, moet dr. Slaviero je tegenspreken. De verklaring ligt ergens ander volgens hem. “Door de sluiting van de horeca en de winkels konden veel mensen daar geen geld aan uitgeven, dus verlegden ze hun budget naar elders.”

Een vergrotende penoplastie omvat het injecteren van hyaluronzuur. Dit is speciaal gemaakt voor de zone in het penisomhulsel, tussen de huid die de penis bedekt en de holle lichamen. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving, en het volume wordt vooraf bepaald op basis van de wensen van de patiënt en de oorspronkelijke grootte van zijn penis. “De operatie kan je tot drie centimeter omtrek laten winnen, zowel in rust als erectie.”, zegt dr. Slaviero.

Interessant is dat slechts een zeer kleine minderheid van de patiënten die voor een penoplastie naar dr. Slaviero komen, een kleine penis heeft. “Een belangrijke factor hierin is het kleedkamer-syndroom; atletische mannen die gewend zijn naakt te zijn in het bijzijn van andere mannen. In de kleedkamer wordt de grootte van een penis vaak vergeleken, zonder te beseffen dat de penissen niet vanuit dezelfde hoek worden vergeleken en dat dit de perceptie verstoort.” Daarnaast zijn er ook een paar patiënten die deze procedure toepassen omdat de vagina van hun vrouw groter is na meerdere bevallingen en ze hetzelfde gevoel willen meemaken als vroeger.

Verbazend is ook dat veel van deze mannen ervoor kiezen om te verstoppen dat ze een vergrotende penoplastie hebben ondergaan. “Ik vraag me wel af hoe ze dat doen, omdat ze zeker tien dagen moeten wachten na de ingreep voor ze seksuele handelingen kunnen uitvoeren. De penis is gezwollen en bedekt met kleine pleisters tijdens de eerste dagen.”

We gingen op zoek naar ervaringsdeskundigen in dokter Slaviero’s klantenbestand en ontmoetten Martin* en Simon*, twee klanten van de Luikse wonderdokter die ons over hun operatie wilden vertellen.

Simon*, 38

“Ik heb net na de lockdown een afspraak gemaakt voor een penoplastie, zodra ik een plekje bij de dokter kon krijgen. Ik heb er lang over nagedacht en de lockdown speelde zeker een rol bij mijn beslissing. Ik had meer tijd om erover na te denken en ik besloot: het is beter om nu plezier te hebben, we weten nooit wat later kan gebeuren.

Het is even geleden, maar toen ik geïnteresseerd begon te raken in de mogelijkheid om mijn penis te vergroten, was dat omdat een zeer goede vriend van mij de zijne liet zien. Hij vertelde me dat hij een vergrotende penoplastie had ondergaan en ik was erg benieuwd naar het resultaat. Het was voor ons als vrienden onder elkaar geen taboe. Hij liet me het resultaat van de ingreep zien en ik vond het heel mooi, helemaal niet overdreven. Ik vond het vooral erg leuk dat er geen “accordeoneffect” meer was na de seks in rust, en het idee om het zelf ook te laten doen begon te spelen.

Ik heb er meer dan een jaar over gedaan om tot een besluit te komen. Ik overwoog de voor- en nadelen. Er komt wel een bepaalde kost bij kijken: € 2750 — sowieso niet vergoed. Ik vroeg me af of het dat wel waard was. Vooral omdat ik heel tevreden was over de grootte van mijn penis twijfelde ik. Ik sprak erover met mijn vrouw, die eerst lachte en toen vertelde dat als ik er blij van werd, ik het gewoon moest doen. Het lag voor de hand om er met haar over te praten, omdat zo’n verschil in grootte en uiterlijk moeilijk uit te leggen zou zijn geweest, en ik vond het vooral belangrijk om eerlijk te zijn. Eerst vond ze het duur, maar ik herinnerde haar eraan dat ik niet vaak geld aan mezelf uitgeef, en nu wilde ik mezelf dat geven. Het was belangrijk voor mij om groen licht te hebben, vooral omdat we een gemeenschappelijke rekening hebben, dus technisch gezien betaalden we de operatie met z’n tweeën.

“Na de injecties masseert de dokter de penis ongeveer een kwartier, maar dat is niet gênant. Je weet allebei dat dit hoort bij de ingreep en geen seksuele handeling is.”

Op de dag van de operatie was ik niet gestrest. Ik vond het wel jammer dat ik niet kon zien wat de dokter aan het doen was. Door de anesthesie voelde ik niets en zag ik gewoon zijn armen bewegen. Ik zou het leuk gevonden hebben om te zien hoe het ging. Na de injecties masseert de dokter de penis ongeveer een kwartier, maar dat is niet gênant. Je weet allebei dat dit hoort bij de ingreep en geen seksuele handeling is. De dag na de penoplastie leek het meer op een grote komkommer dan op een penis, ik heb er goed mee kunnen lachen met mijn vrouw. Ze vertelde me dat het leek alsof ik vol muggenbeten stond.

De eerste keer dat we seks hadden na de operatie, konden we minder goed lachen. Het vocht in mijn penis was nog niet helemaal weggetrokken en mijn penis was te groot voor mijn vrouw, het was een beetje ongemakkelijk. We moesten een condoom gebruiken, net als toen we tieners waren, en zelfs met een model dat een maatje groter was, was het een beetje te klein. Nu het vocht is verdwenen, heb ik er ongeveer 2,5 centimeter in omtrek bijgekregen. Ik ben super blij, maar mijn vrouw vertelt me dat het voor haar niets heeft verandert aan het genot dat ze beleeft als we vrijen. Voor mij speelt het echt in mijn gedachten.

“De dag na de penoplastie leek het meer op een grote komkommer dan op een penis.”

Als ik, voor mij persoonlijk, de psychologische voordelen zie van de niet-complexe ingreep, vind ik het jammer dat een penoplastie een onderwerp blijft dat zo taboe is. Het zou andere mannen echt kunnen helpen. De penis in rust verandert van grootte naargelang de temperatuur kouder of warmer is, de operatie stabiliseert die variaties. Dat is zeer aangenaam. Ik zie niet in waarom we ons ervoor zouden moeten schamen. Op een dag zal het een alledaagse ingreep zijn, en dat is alleen maar gunstig voor de mentaliteit en zelfs de agressiviteit van sommige mannen, omdat ze zich veel beter over zichzelf zullen voelen.”

Martin*, 31

“Ik heb altijd complexen gehad over de grootte van mijn penis. Ik had een moeilijke puberteit die gekenmerkt werd door opmerkingen, blikken, pijnlijke grapjes en een nagenoeg onbestaand liefdesleven. Douchen op school na de sportles, zelfs met ondergoed aan, was een echte strijd. De plagerijen die ik over me moest laten komen, hebben hun sporen nagelaten.

Als volwassene verloor ik veel gewicht, maar voelde ik me nog altijd niet beter over mezelf. Ik vond mijn penis altijd vreselijk, zowel qua vorm als qua grootte. Het was echt een heel groot complex voor mij.

“Nu kan ik seks hebben zonder me af te vragen wat mijn bedpartner van mijn penis zal vinden. Ik ben niet bang meer.”

Een paar jaar geleden ben ik op zoek gegaan naar oplossingen, maar ik kwam alleen barbaarse opties tegen met een hoog risico op ernstige complicaties. Toen hoorde ik over een vergrotende penoplastie in Parijs. Die zou je penis vergroten zonder die te verminken. Dat was mijn droom. Ik was meteen enthousiast over de ingreep, en toen ik zag dat dokter Slaviero de procedure uitvoerde in Luik, heb ik niet getwijfeld.

Ik telde letterlijk de dagen af tot aan mijn afspraak. Toen de operatie eenmaal voorbij was, merkte ik wel dat er wat vochtophoping was, maar verder had ik er helemaal geen last van! Nu ben ik compleet veranderd, heb ik een sociaal en liefdevol leven gevonden, ben ik geduldiger en minder zenuwachtig. Ik kan nu seks hebben zonder me af te vragen wat mijn bedpartner van mijn penis zal vinden. Ik ben niet bang meer.

Ik heb maar één advies voor iedereen die aarzelt: ga ervoor. Dat verdomde complex heeft mijn leven jarenlang verpest, maar was binnen de dertig minuten verdwenen.”

*Wegens privacyredenen is de voornaam gewijzigd.

