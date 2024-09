De Brabantse broers die shoppen voor internationale voetbalsterren

In het kantoor van Milan (24) en Mick Mulders (21) hangt een ingelijst shirt van Georginio Wijnaldum aan de muur. Verderop staat een rek vol gesigneerde voetbalshirts met handtekeningen van voetballers als Cristiano Ronaldo en Jetro Willems. Vijf jaar geleden begonnen de broers vanuit het Brabantse Roosendaal een personal shopping-bedrijf, FBYMM (Fashion by Mick en Milan). Als personal shoppers regelen ze inmiddels exclusieve en vaak peperdure kleding voor spelers van Galatasaray, Manchester City en Juventus.

Hun Instagram groeide tot maar liefst 75.000 volgers. Op dat profiel is kleding te zien van merken als Louboutin, Balenciaga en Louis Vuitton. De broers reizen regelmatig naar Parijs, Milaan en Antwerpen om inkopen te doen. Als ze weer een nieuw kledingstuk op Instagram delen, ontploft hun telefoon vervolgens met berichten – voornamelijk van voetballers en rappers. De broers sturen de kleding vaak op, maar soms leveren ze de bestelling ook persoonlijk af bij hun klanten.

Ik zocht Mick en Milan op in Roosendaal en sprak de twee broers over autoritjes met Douglas Costa, een ontmoeting met Cristiano Ronaldo en een jas van 7.000 euro.

VICE: Ha jongens, waarom heeft een voetballer eigenlijk een personal shopper nodig?

Mick: Er zijn genoeg winkels in het hoge segment die hun spullen niet verzenden. Ik ben bijvoorbeeld net terug uit Parijs om een tasje van Goyard te halen. Er is geen andere optie dan zulke spullen zelf te gaan halen. Met veel van die winkels hebben we inmiddels een goede verhouding, zodat bijvoorbeeld werknemers spullen naar ons opsturen.

Milan: Voetballers hebben ook niet altijd zin om zelf de stad in te gaan. Ik heb in Turkije meegemaakt dat een speler in een winkelcentrum constant met iedereen op de foto moest. Mensen gingen zelfs zijn kinderen aanraken en kusjes geven.

Mick: Mensen vragen weleens waarom de items bij ons duurder zijn dan in de winkel, maar dat is juist het hele idee van personal shopping: wij halen het op, zodat de klant niet naar de winkel hoeft of op internet hoeft te zoeken.

Hoe zijn jullie hiermee begonnen?

Milan: Het idee ontstond op een avond in de winkel van Royston Drenthe. Daar ontmoetten we twee mensen die bezig waren met personal shopping en styling.

Mick: Dat personal shopping leek ons wel wat. Thuis aan de eettafel maakten we een instagramprofiel aan en binnen vijf minuten bedachten we een naam. We waren toen vijftien en negentien en helemaal hyped om te beginnen.

Milan: Een winkel hier in Roosendaal bood aan om samen te werken. We mochten wat foto’s maken van spullen en ze eventueel met een kleine korting inkopen.

Er zat dus geen sick businessplan achter.

Milan: Helemaal niks.

Mick: Alles wat je op school leert, is bij ons bedrijf niet toegepast.

Milan: Hij zat nog op de middelbare school en ik studeerde. We hadden dus niks te verliezen, behalve tijd. Als we in het begin een foto plaatsten, gingen we allemaal voetballers taggen. We hadden hooguit tweehonderd volgers toen we na een week ineens een mailtje van Jetro Willems kregen: hij wilde graag een paar Balenciaga’s bestellen.

Mick: Volgens mij riep ik toen naar beneden: ‘Jetro Willems heeft een berichtje gestuurd!’ Ik was nog heel jong dus op dat moment was dat echt heel erg tof. Zo’n jongen zie je alleen op tv of vanaf de tweede ring in het stadion.

Milan: Ik ben toen met mijn studenten-ov in de trein naar Eindhoven gestapt. Op De Herdgang kwam de hele PSV-selectie rond mij staan: jongens als Willems, Joshua Brenet, Wijnaldum en Memphis Depay. Ik heb toen meteen nummers uitgewisseld en vanaf dat moment ging het hard. Via die jongens van PSV hoorden jongens van Ajax weer van ons. Voor we het wisten kregen we bestellingen van Jaïro Riedewald, Riechedly Bazoer, Stefano Denswil en Mitchell Dijks binnen.

Mick: Aan het begin is dat allemaal heel erg tof, maar op een gegeven moment kom je erachter dat voetballers ook gewoon mensen zijn.

Milan: Ze gaan ook gewoon naar de wc.

Bij welke voetballer merkte je voor het eerst dat het een hele normale gast is?

Mick: Georginio Wijnaldum, die jongen is zo normaal. Het contact is wel iets verwaterd sinds hij in Engeland zit, maar als ik hem tegenkom, is hij altijd heel erg geïnteresseerd: ‘Hoe is het met jou? Hoe gaat het met de studie van je broer?’

Milan: Ik weet nog dat hij me een keer aanbood om vanuit Eindhoven langs Roosendaal te rijden. Ik moest thuis even wat pakken, en ondertussen stond hij gewoon met de auto voor de deur te wachten. Daarna zijn we samen naar Rotterdam gereden en hebben we daar nog even rondgelopen.

Mick: Er kwamen steeds grotere namen binnen. Later appte Wijnaldum bijvoorbeeld een keer het nummer van Philippe Coutinho door. Dat is weer een stapje hoger. Op een gegeven moment heb je contact met jongens als Douglas Costa en João Cancelo. Na een tijdje werd het normaal dat je met iemand van Arsenal of Manchester United appt.

Hoe kwamen jullie aan het begin aan geld om die dure spullen in te kopen?

Mick: We zijn vijf jaar geleden met vijftig euro op onze rekening begonnen. De klanten moesten eerst geld overmaken en dan konden we pas spullen gaan halen en versturen.

Milan: Inmiddels hebben we een kantoortje, maar in het begin werkten we vanuit huis. Ik weet nog dat we ook weleens spullen vanuit de kofferbak verkochten. Nou, dat gaat in een klein stadje als Roosendaal meteen rond in de buurtapp.

Mick: Iemand uit de straat dacht dat we aan het dealen waren. Een kwartier later stond de politie voor onze neus.

Milan: De politie vond het wel mooi en was meteen nieuwsgierig wat voor schoenen het waren. ‘Schoenen voor 500 euro, dat is toch niet normaal?’ Dat is de standaardreactie hier in Brabant. Laat staan als je ze voor 1.000 euro verkoopt.

Ontstaan er ook weleens vriendschappen met spelers?

Mick: Jij hebt dat sowieso met Virgil Misidjan van FC Nürnberg. Die belt bijna dagelijks via FaceTime.

Milan: Onze vriendinnen gaan ook met elkaar om, dus we gaan regelmatig met z’n vieren een hapje eten. Ik was ook een van de eerste die zijn kind zag, dat zal altijd speciaal blijven.

Mick: Toen Virgil nog bij Ludogorets speelde, zijn we ook een keer samen naar een Europa League-wedstrijd in Razgrad geweest tegen AC Milan.

Milan: Verder heb ik zo’n vriendschap ook wel met Ömer Bayram van Galatasaray. Ik ben een aantal keer naar Istanboel geweest. Ik werd met een Mercedes-busje opgehaald, dat van binnen helemaal bekleed was met tapijt. Hij had plekken geregeld op de eerste rij langs het veld. Normaal gesproken maak je dat als jongen uit een simpele, kleine stad niet mee.

Mick: Ik ben ook goed bevriend met een jongen van Broederliefde. Hij waardeert het enorm als ik zijn naam niet noem. Ik lever nu al een jaar of vier spullen bij hem thuis af. Hij appt me ook weleens laat op de avond: ‘Ik heb zo een show. Wat zal ik aantrekken?’ Dan herinner ik hem eraan welke kleding hij in zijn kast heeft liggen. Van sommige klanten weet ik beter hoe hun kledingkast eruitziet dan zij zelf.

Ik zag op de Instagram van Milan ook een foto met Cristiano Ronaldo. Is hij ook klant bij jullie?

Milan: Nee, dat niet. Dat kwam tot stand via João Cancelo en Douglas Costa. Die twee zijn wel klant bij ons. Ze hadden kaarten geregeld voor de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus in Amsterdam. Ik heb toen stilletjes laten merken dat Ronaldo mijn idool is en ik hem graag wilde ontmoeten. Na de wedstrijd, bij het hotel, was er wel iets mogelijk. Er kwam een beveiliger van Juventus naar buiten en ik mocht als enige naar binnen. Daar nam ik plaats aan een tafeltje en toen kwamen ze een voor een voorbij: Pjanic, Chiellini, Bonucci en Dybala. En uiteindelijk ook Ronaldo.

Hoe ging dat verder?

Milan: Ik dacht dat hij veel groter zou zijn. We maakten een kort praatje in het Spaans en Portugees en daarna gaf hij me een gesigneerd shirt. Ik liet Cancelo een foto van Ronaldo en mij maken. Dat is ook wel grappig om aan Cancelo te vragen, aangezien hij een van de beste backs van de wereld is. De eerste foto was wazig, dus ik zei voor de grap in het Spaans: ‘Slechte fotograaf!’ Gelukkig was de tweede beter. Het was een onwerkelijk moment om Ronaldo te ontmoeten, dat koester ik nog altijd. Die foto staat ingelijst op mijn bureau.

Mick: Ik moest iets anders doen na die wedstrijd, dus ik was er helaas niet bij. Balen, maar er komt vast wel nog een keer zo’n mogelijkheid.

Van de Nederlandse spelers is Memphis veel met mode bezig. Koopt hij z’n spullen ook bij jullie?

Mick: Nee, maar ik kom hem wel regelmatig in winkels tegen. Memphis houdt zelf erg veel van shoppen, dus die kunnen wij niks verkopen. Hij heeft echt helemaal z’n eigen stijl. Laatst had hij op het feest van Neymar bijvoorbeeld zo’n witte Louis Vuitton-outfit aan. Daar had ik zelf bijvoorbeeld niet mee aan komen zetten.

Milan: Het jaar ervoor moest iedereen helemaal in het rood naar het feestje van Neymar komen. We zaten toen bij Douglas Costa in de auto, terwijl hij later die week naar dat feest zou gaan. Hij zat in de auto allemaal spraakberichten naar Neymar te sturen.

Wat is de grootste bestelling die jullie ooit hebben gehad?

Mick: Er heeft weleens een voetballer in een maand tijd tussen de 20.000 en 30.000 euro aan spullen gehaald, maar we houden het liever anoniem wie dat was.

Milan: De duurste schoenen die we verkocht hebben, waren Louboutins met gouden diamantjes. Die heeft iemand uit ons netwerk vanuit Azië naar Parijs moeten halen. Zo is dat paar uiteindelijk in Roosendaal terechtgekomen. Dat was een bestelling van een rapper.

Mick: Het duurste losse artikel dat we hebben verkocht was een jas van Berluti. Zo eentje met kangoeroebont en hertenleer, 7.000 euro kostte die.

Vinden jullie het ook niet vet om zelf zo’n duur paar sneakers te houden?

Mick: Het zou best een keer kunnen, maar ik vind niet dat je ermee naar een klant kunt. Als je aankomt in een outfit van 15.000 euro, denkt zo’n klant ook dat-ie bij ons iets te veel betaalt voor zijn kleding.

Milan: We zijn daar ook te nuchter voor. Als arts ga je ook niet in een Ferrari naar je werk.

Worden jullie er zelf eigenlijk rijk van?

Milan: We hebben er allebei een leuke auto van kunnen kopen, maar we kunnen er nog geen huis van betalen.

Mick: Op deze leeftijd is het prima. We genieten vooral van wat we doen. Ik ga elke dag met veel plezier aan het werk.

Milan: Het gaat mij meer om de ervaringen. We hebben allebei een mooi leven en we komen op mooie plekken. We ontmoeten interessante mensen, en daarnaast krijgen we er geld voor. Het is bijna alsof je een profvoetballer bent: we doen gewoon wat we leuk vinden.

