Pewdiepie leert zijn volgers dat vrouwen die zich sexy kleden erom vragen

De ruzie tussen Felix Kjellberg – beter bekend als Pewdiepie AKA de populairste youtuber ter wereld – en de populaire Twitch-streamer Alinity Divine, is een perfect voorbeeld van hoe vrouwen nog steeds worden geobjectiveerd, zwartgemaakt en uitgebuit in de gamewereld. Simpelweg omdat het vrouwen zijn.

Eerder deze maand heeft Kjellberg, die meer dan 63 miljoen abonnees heeft, een video van zichzelf geüpload waar hij de Tobii eye-tracker test. Dit is een tracker die realtime kan laten zien waar een gebruiker op het scherm naar kijkt. Kjellberg nodigde zijn fans op Twitter uit om video’s te sturen die hij kon bekijken, en hij filmde de resultaten. Een van de video’s die hij heeft bekeken, “SEXIEST TWITCH GIRL STREAMERS APRIL 2017!!! #2,” was een compilatie waar in Alinity in voorkwam.

Videos by VICE

Terwijl Kjellberg moeite had om zijn blik van hun borsten te houden, noemde hij de vrouwen in de video spottend “domme Twitch thots.” Deze denigrerende term voor vrouwen betekent “that ho over there.” Alinity zag een video en reageerde door een auteursrechtclaim bij YouTube in te dienen.

In zijn nieuwste video over het onderwerp, die vorige week woensdag werd geüpload, reageerde Kjellberg haar door als reactie op haar claim. Hij zei dat Alinity die bak shit die ze online over zich heen kreeg verdiende omdat ze sexy kleding draagt. Hij laat voorbeelden zien waarin ze een doorschijnend topje droeg en haar bh-bandjes liet zien en ze Just Dance in een jurk speelde.

“Je zit te gamen in het kortste rokje ooit, en dan is het onze schuld als we er op een seksuele manier naar kijken, toch?” zegt Kjellberg in de video. “Ik weet dat je jezelf niet als de slimste persoon laat overkomen, maar ik weet dat je niet zo dom bent om je er niet bewust van te zijn wat je doet,” zegt hij. “Je ondergoed laten zien op het scherm? Dat is onze schuld, toch?”

Om te snappen hoe deze ruzie uit de hand liep, moet je even weten wat het ‘Twitch Fails’-genre is. Ga naar YouTube, typ ‘Twitch Fails’ in het zoekvak en je vindt een eindeloze lijst met video’s in dit genre. De video’s bevatten beelden van zowel mannen als vrouwen die zichzelf filmen op Twitch, maar vrouwen met een decolleté – en vaak is dat Alinity – staan bijna altijd in de thumbnails.

Nadat Alinity de eye-trackingvideo zag, zei ze in een livestream dat ze een auteursrechtclaim zou maken tegen Kjellberg. Ze zei dat het agentschap CollabDRM auteursrechtenclaims voor haar deed, en claims bij YouTube indient als iemand haar materiaal gebruikt. Nadat Kjellberg hierop reageerde, verontschuldigde ze zich en beweerde ze dat CollabDRM het allemaal zonder haar medeweten deed. Kjellberg knipte Alinity uit de video, nadat ze zich beklaagde.

Maar niets van dit gaat écht over een strijd om auteursrechten. Het gaat over vrouwen die op Twitch streamen. Een onderwerp waar Kjellberg, Alinity en fans aan beide kanten van de discussie steeds weer op terugkomen.

Youtubers als Kjellberg bekritiseren vrouwen om wat ze dragen en hoe ze zich. Als ze populair zijn, is dat alleen vanwege hun lichaam. Als mensen vrouwen objectiveren, is dat hun eigen schuld. Kjellberg is er tegelijkertijd, net als veel YouTubers, niet vies van om afbeeldingen van vrouwen te gebruiken in thumbnails van hun eigen video’s. Als vrouwen dit doen, zijn ze hoeren. Maar als mannen het doen, is het kritiek.

Kjellberg zegt in een van zijn reactievideo’s dat het niet zijn bedoeling was om iemand boos te maken. In de beschrijving van zijn nieuwste video staat: “Dit is vanzelfsprekend, maar ik kan het niet goedkeuren dat iemand wordt lastig gevallen namens mij.” De video heeft nu bijna 3 miljoen views en bijna 65.000 comments, waarvan de meeste over hetzelfde onderwerp gaan:

Maar wat Kjellberg doet, is niet alleen opportunistisch en ranzig. Hij vertelt zijn miljoenenpubliek dat mannen niet verantwoordelijk zijn voor hun acties en dat vrouwen erom vragen als ze zich op een bepaalde manier kleden. Kjellberg en anderen die dit gedrag aanmoedigen, maken de situatie hier alleen maar slechter mee voor youtubers als Alinity. Naast zijn YouTube-video’s heeft hij ook de intimidatie en bedreigingen van sommige volgers aangewakkerd.

Zondag heeft Kjellberg een video van een fan geretweet, waarin die fan zei dat zijn zijn volgers Alinity zouden rapporteren aan de Canadese immigratie. De implicatie hiervan is dat Alinity een nephuwelijk is aangegaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Hij zegt dat ze moet worden gedeporteerd, iets dat verder gaat dan online intimidatie en het bedreigen van haar fysieke veiligheid.

De video die Kjellberg heeft geretweet, is een clip uit een van haar videostreams. Hierin legt Alinity uit dat ze van Colombia naar Canada emigreerde, nadat ze met een Canadese man trouwde. Nadat ze een jaar getrouwd waren, scheidde ze van hem, zei ze. Alinity legde later uit dat ze geen huwelijksfraude pleegde, maar los daarvan, maakt de video haar ook weer opportunistisch.

Alinity vertelde me dat de haat jegens boze mannen in de afgelopen vijf jaar full-time streamen alleen maar erger is geworden. “Het verschoof van hen [de kijkers], die viezerikken waren, naar het gemak waarmee zij mij gewoon een hoer noemde,” vertelt Alinity me in een telefoongesprek. “Ze proberen mijn lichaam onder controle te houden – mensen vertellen me hoe ik me moet kleden en hoe ik moet handelen. Ze proberen mij me kleiner te laten voelen, door dingen te zeggen als ‘dit is wie je bent, en je hoort hier niet.’”

Kjellberg heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar dat naar het e-mailadres van zijn YouTube-kanaal is gestuurd.

…

Een veelgehoorde oproep van mannen die boos zijn op vrouwen die streamen, is dat ze abonnees krijgen omdat ze vrouw zijn. Een onderzoek uit 2016 bestaande uit een miljard reacties die op Twitch verzonden waren, toonde aan dat de meest gebruikte woorden in de kanalen van vrouwelijke streamers dingen waren als “boobs,” “hott,” “omg,” “smile,” en “babe.” Voor mannen zijn het meer woorden als “melee,” “shields,” “glitch,” en “reset.” Op Twitch is, volgens de statistieken uit 2016 van Statista, 65 procent van de streamers man en 35 procent vrouw. Statista is een site voor sociale media.

Dit is veel groter dan alleen Kjellberg. Sommige van de mannen die de vrouwen op hun Twitch-streams lastigvallen, draaien het om en verdienen er geld mee op YouTube. Ze recyclen clips van vrouwelijke streamers door er videocompilaties van te maken en zetten er titels als “booby streamer” of “hot girl fail” onder.

De meeste thumbnails van InternetFails, een kanaal met 180.000 abonnees, zijn screenshots van vrouwen in suggestieve poses:

Een ander kanaal, Ultra Twitch Fails, heeft een aantal video’s met ongeveer 700.000 views, waaronder Hottest Twitch Girl Fails 2017 #1 ft. CinCinBear, Alinity, Pink_Sparkles, Celestiavega, Abigale en All Twitch GIRL Fails Compilation of 2016.

In het verleden hebben YouTube en Twitch allebei uitspraken gedaan over hoe hard ze werken om haatdragende berichten op hun platforms te weren, maar de commentsecties van deze “booby streamer”-complicaties zijn een eindeloze vloedgolf van haat. Ik heb contact gezocht met YouTube en Twitch. Een woordvoerder van YouTube wees me op het auteursrechtbeleid van het platform en Twitch heeft niet gereageerd.

Alinity vertelde me dat ze het niet erg vond als YouTubers gebruik maken van haar Twitch-clips, zolang het maar smaakvol is. Ze zei bijvoorbeeld dat YouTube-kanaal Livestream Fails toestemming heeft gevraagd om haar clips te gebruiken en zij linken naar de Twitch van elke streamer die wordt weergegeven. Ze krijgt meer kijkers door deze kanalen die haar grappige of interessante momenten laten zien, en haar niet op een seksuele manier afbeelden. Maar anderen pakken alleen de momenten waarop ze opstaat, wegloopt, een kledingstuk net wat anders zit, of ze meer huid toont dan normaal. Als er in die fragmenten wordt geknipt en geüpload naar YouTube, wordt ze wel boos.

Na de video van Kjellberg zegt Alinity dat ze is benaderd door verschillende vrouwen die vertellen hoe verschrikkelijk de intimidatie is geweest – maar ze bang zijn om er mee naar buiten te komen, na wat er met haar is gebeurd. “Ik kan je niet vertellen hoe vreselijk het is geweest,” zegt ze.

“Ik zal eerlijk tegen je zijn. Als dit niet mijn baan was, zou ik hierdoor allang van het internet zijn gegaan,” zegt ze. “Ik vraag me af of dit misschien de reden is waarom er in het algemeen zo weinig vrouwen op Twitch zijn.”

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.