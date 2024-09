Dierenplaatjes uit de oude doos

Door de jaren heen is er een onderwerp dat telkens weer terugkomt in de foto’s van Jill Freedman: de interacties tussen mensen en andere dieren. Als het gaat om andere diersoorten, houden mensen zich lang niet altijd aan het oude gezegde ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden,’ en Freedman heeft het idee dat we dat feit vaak proberen te verbergen. In haar werk vraagt Freedman vraagt zich af hoe we zoveel genegenheid kunnen voelen voor onze huisdieren en tegelijkertijd zo achteloos omgaan met andere dieren – waarom we de één als een goede vriend zien, maar het oké vinden om de ander te eten.

Freedman is inmiddels 77 jaar oud, en plaatst nog regelmatig werk op haar instagramaccount. Haar foto’s hangen onder andere in de permanente collecties van het Museum of Modern Art, the International Center of Photography, en het George Eastman House. Freedman wordt vertegenwoordigd door de Steven Kasher Gallery in New York, waar ze woont en werkt.

