Brullen, trappen en zuipen op de bierfiets door Amsterdam

Over de bierfiets, een bar op wielen die je met een groep mensen moet aandrijven door te trappen, wordt in Amsterdam al jaren enorm geëmmerd. Het is namelijk nogal vrij hinderlijk in het verkeer, zo’n extreem traag voortbewegend voertuig met groepen dronken mensen erop, zeker in de binnenstad. Op wegmetdebierfiets.nl staan al meer dan 6500 klachten verzameld, en de burgemeester wilde de lolfiets per 1 januari 2017 verbieden. Aan de andere kant zeggen bierfietsexploitanten dat joelen een grondrecht is.

Het plan voor een algeheel verbod is op het laatste moment toch door de bestuursrechter van tafel geveegd, dus er kan voorlopig nog even gefietst, gebierd en gebruld worden.

Videos by VICE

Toch zou het binnenkort zomaar een keer over kunnen zijn, dus om dit quasi-cultureel erfgoed toch maar even te vereeuwigen, hebben we fotograaf Kas van Vliet tussen de lallende Engelse vrijgezellen en kettingrokende Fransen gezet. Kas ging met drie tochten mee, en bij alle drie de tochten was niemand naakt en werd er niet gekotst. Wel veel geschreeuwd, gedronken en geblowd natuurlijk.