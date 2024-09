Foto’s van paarden die over kampvuren springen om kwade geesten te verdrijven

De inwoners van San Bartolomé de Pinares, een klein dorpje in de Spaanse provincie Ávila, hebben hun eigen manier om boze geesten te verdrijven voor het nieuwe jaar: ze laten paarden door kampvuren springen om geluk te brengen.

Elk jaar op de nacht van 16 januari steken de dorpsbewoners grote kampvuren aan in de kleine straatjes, waarna een paar mannen uit het dorp op hun paarden gaan zitten en over de vuren springen. De traditie gaat terug naar de achttiende eeuw, toen de regio werd getroffen door een uitbraak van de pest, en de meeste paarden in de buurt stierven. Daarna begonnen de dorpsbewoners hun paarden te ontwormen met de rook van de kampvuren. Het evenement is onderdeel van de feestdag van de heilige Sint Antonius, waarbij kampvuren worden aangestoken als een vorm van reiniging en om geluk te brengen voor het nieuwe jaar.

Hoewel de traditie nu vooral dient om toeristen aan te trekken, is het nog steeds een fraai gezicht. Fotograaf Adrián Domínguez was erbij om het gebeuren vast te leggen.