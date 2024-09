Pikante mac & cheese

Porties: 6

Voorbereiden: 10 minuten

Totaal: 1 uur 10 minuten

Ingrediënten

zout en vers gemalen peper, naar smaak

500 g elleboogjesmacaroni

115 g ongezouten boter

120 g bloem

1 liter volle melk

8 g uienpoeder

15 ml Worcestershire-saus

1 tl cayennepeper

1 tl knoflookpoeder

1 tl mosterdpoeder

1 tl gerookte paprikapoeder

175 g pimento (mini paprika’s, of kleine rode paprika’s), in blokjes

120 g cream cheese

350 g geraspte cheddar

25 g hete saus

30 g panko broodkruimels

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven tot 200 °C. Breng een grote pan water aan de kook, kook de pasta 5 á 6 minuten, giet de pasta af en spoel ‘m af met koud water.

2. Smelt de boter in een sauspan of diepe koekenpan. Doe de bloem erbij en roer constant tot de bloem is verdwenen en je een lichte roux hebt.

3. Giet beetje bij beetje de melk erbij terwijl je constant roert met een garde. Doe ook het uienpoeder, de Worcestershiresaus, de cayennepeper, het mosterdpoeder, het knoflookpoeder en het paprikapoeder erbij. Laat de saus ongeveer 5 minuten inkoken tot hij wat dikker wordt en doe de paprika’s en kazen erbij. Kook de saus verder tot de kazen zijn gesmolten en je een glad mengsel hebt. Doe de hete saus erbij en breng de saus op smaak met peper en zout. Giet het mengsel over de pasta in een ovenschaal en strooi de panko erover. Bak de pasta in de oven tot de saus bubbelt en er een mooie korst op zit, ongeveer een half uur. Laat de mac & cheese een paar minuten afkoelen tot je de schaal aanvalt.