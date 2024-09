Een nieuwe website genaamd “the Pink Chicken Project” heeft een interessant idee: wat als we alle kippen op aarde roze maken? Het is geen grap. De bedenkers van het project vertelden in een e-mail aan Motherboard dat ze “een kleine groep ontwerpers en ingenieurs met een interesse in biotechnologie” zijn. Ze willen het DNA van kippen zo aanpassen dat alle tamme vogels in de toekomst met roze botten en veren worden geboren. Op het moment is het project alleen nog niet veel meer dan een artistiek concept (compleet met foto’s van neonroze kipfilet, eieren en botten).

Het klinkt als iets uit een roman van Margaret Atwood, maar laten we er even in meegaan: deze genetische aanpassing zou worden gedaan met de CRISPR-techniek, die er voor moeten zorgen dat kippen een grotere kans hebben op roze nageslacht. De kleur zou van de cochenilleluis komen, een klein insect dat veel in voedselkleurstof wordt gebruikt. Het insect maakt een stof genaamd karmijn aan, die samen met het calcium uit botten een kleurstof vormt.

Waarom zou je dit in godsnaam willen doen? Volgens de website van het project zouden we toekomstige generaties bewust moeten maken van de impact van de mens op het milieu – in de vorm van roze kippenbotjes.

Kippen zijn de uitgelezen diersoort omdat ze de meest voorkomende veesoort van de wereld zijn. Jaarlijks worden er volgens The Guardian 60 miljard kippen vermoord, en hun botten zouden als fossielen overal ter wereld gevonden kunnen worden.

Naast het genetisch aanpassen van kippen-DNA, willen de bedenkers van het project de volgende boodschap coderen in de chemische basen van het DNA (aangegeven met de letters A, C, G en T):

“Wij, de mensen van de Aarde, schrijven deze boodschap aan het begin van het Antropoceen, het jaar 2017.

De huidige verwoesting van de planeet is niet het gevolg van daden van de hele soort Homo Sapiens: in plaats daarvan is het veroorzaakt door een kleine groep mensen die de macht heeft. Wij sporen u aan om te vechten tegen deze onderdrukking. Het maakt het antropocentrische geweld tegen de niet-menselijke wereld niet alleen mogelijk, maar verergert het ook.

Wij sturen dit in de hoop dat u ons als biologisch organisme in een beter licht ziet in symbiose met elkaar en de planeet.”

Als de doelen van het Pink Chicken Project worden gehaald, is een wereld met alleen maar roze kippen dichterbij dan je denkt. Ze zouden beginnen met vleeskuikens, kippen die specifiek voor de vleesproductie worden gefokt, omdat ze maar zo kort leven (ongeveer zes weken). Daardoor kan het roze DNA binnen een paar jaar tot de hele soort doordringen. Witte kippen zouden langzaam verdwijnen, tot er alleen maar roze kippen zijn. Iedere keer als je je tanden in een kippenbout zou zetten, zou je de felroze botten zien.

Op de website van het Pink Chicken Project kun je schijnbaar ook al je eigen roze ei bestellen. De ontwikkelaars vertelde Motherboard in een email: “We zijn nog geen roze eieren aan het produceren, maar we gebruiken onze website om meer input te krijgen over hoe we verder moeten gaan.” Voor het overgrote deel proberen ze te peilen wat mensen van dit idee vinden. Zoals ze naar ons schreven: “De reden dat we hier nu mee komen is dat we beseffen dat ons project controversieel is. Het verspreiden van de boodschap in het roze kippen-genoom lukt alleen met input van heel veel mensen.”

Wat de echte haalbaarheid van roze kippen betreft: ga er niet te veel op zitten hopen. Motherboard sprak met dr. Paul Mozdziak, een expert op het gebied van het genetisch manipuleren van dieren. Hij heeft zelf transgenetische kippen gemaakt met een “alarmgen”, waardoor onderzoekers genetische afwijkingen op kunnen sporen.

Mozdziak is sceptisch over het project: “Er zijn drie manieren om genen bij het genoom van kippen af te leveren: een virus, embryonale stamcellen en primordiale kiemcellen.” Primordiale kiemcellen maken de meeste kans, maar hij legde uit dat er maar een paar laboratoria in de wereld zijn die dit zouden doen. Het is niet zo makkelijk als het Pink Chicken Project het doet lijken. Hij zei dat het in principe mogelijk is om CRISPR te gebruiken om roze kippenbotten te maken, maar dat de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit genetisch gemodificeerde organismen nog niet heeft goedgekeurd. Daarom lijkt het er niet op dat de kippen naast hun niet-roze soortgenoten zullen worden verkocht.

Waarschijnlijk gaat dit idee niet populair worden bij kippenboeren en genetici. Toch roept het Pink Chicken Project belangrijke vragen op over de gezondheid van de planeet en de kracht van genetische modificatie.