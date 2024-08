Pinkpop-vaders leggen uit hoe je een échte vader moet zijn

Het is haast niet te geloven, maar Pinkpop en Vaderdag vallen dit jaar samen. Er zal vandaag in geen tuin gebarbecued worden, alle Praxissen zullen leeg blijven en er zal nergens voor de televisie worden geknikkebold, want het epicentrum van alle vaders van Nederland ligt in Landgraaf. De luchtgitaren kunnen uit de kast en vaderharten kunnen het hele weekend worden opgehaald, bij optredens van een rijk scala aan vaderbands, zoals Pearl Jam, Foo Fighters en Bløf.

Speciaal voor alle aanstaande vaders, of kersverse vaders die nog niet precies doorhebben hoe het allemaal werkt, vroegen we door de wol geverfde Pinkpop-vaders om advies over wat nou het allerbelangrijkste is, als je een goede, onvervalste vader wil zijn.

Videos by VICE

Erik, 56. Heeft een dochter

“Ik zeg je heel eerlijk: als ik het allemaal over mocht doen zou ik er nooit meer aan beginnen. Ik had het liever niet gewild. Maar ja, ze kwam nou eenmaal, dus heb ik alles aan de kant gezet. Ik denk dat een goede vader z’n kinderen een goeie muzikale opvoeding geeft. Gewoon, door altijd muziek te luisteren waar ze bij zijn. Toen mijn dochter drie was kwam ik een keer de woonkamer in, en had ze de knopjes van de stereo-installatie ingedrukt en stond ze te headbangen op Sepultura. Toen ze zeven was nam ik haar al mee naar festivals. Dat was hartstikke leuk, het enige is dat je nuchter moet blijven. Ze is er vandaag ook, maar nu hoeft dat niet meer.”

Eriks dochter is vereeuwigd op zijn linkerkuit

Jo, 56. Heeft vier dochters en twee zonen (waarvan er een in Japan woont)

“Je moet altijd blijven luisteren naar je kinderen. De rest is wel te leren, of te kopen, maar wat er ook gebeurt, blijf luisteren. Dat betekent heus niet dat je ze altijd maar in alles hun zin moet geven, trouwens.”

Anne, 62. Heeft drie dochters

“Hou altijd de deur open. Als kinderen gaan puberen, gaan ze zich tegen je afzetten. Dat is normaal. Maar zorg dat ze zich nooit helemaal van je afsluiten. Een van mijn dochters kwam op een dag thuis als gothic. Ook begon ze met blowen en dat soort dingen. Ik vond het allemaal prima. Tot ze op een gegeven moment in een subcultuur terechtkwam waar het echt niet pluis was, met een hoop harddrugs en verkeerde gasten. Dat werd gevaarlijk. Kijk, wij komen uit de provincie, uit Nijverdal [vlakbij Almelo], en als je daar bij een subcultuur hoort, dan hoor je niet meer bij de rest van de wereld. In de grote stad heb je misschien wat meer keus, wat meer gradaties, maar bij ons moet je volledig meedoen, anders word je verstoten. Dan kom je in een afgesloten wereldje terecht, en dan kan het echt fout gaan.

Dus toen hebben we gezegd: ho, hier is dus de grens. Omdat we haar verder nooit hebben veroordeeld, of dingen hebben verboden, had ze zich niet van ons afgesloten en begreep ze dat het nu wel echt menens was.”

Steve, 35. Heeft een zoontje van vijf

“Besef dat je een rolmodel bent. Mijn zoon kijkt heel erg naar me op, en neemt alles over wat ik doe. Hoe ik praat, hoe ik doe. Het is net als bij een hond, die wordt ook een beetje zoals z’n baas. Als ik met m’n vrouw een meningsverschil heb, dan moet ik dus niet tegen haar gaan lopen schreeuwen. Je moet proberen een goed voorbeeld te zijn. Als dat dan lukt, en hij zegt: ‘papa ik vind je lief’, dan breek ik echt.”

Kees (79) en zijn zoon Koen (39) uit Oosterhout

“Fuck geld. Dat moet je ze meegeven. Als je je daar niet de hele tijd druk om maakt, heb je veel meer om je in te ontwikkelen. Ik las mijn zoon bijvoorbeeld heel veel voor, alle boeken die ik kon vinden kreeg hij voor zijn kiezen. En verder: fuck genderrollen. Mijn vrouw verdiende het geld, ik liep met de kinderwagen door het dorp. Dat was in de jaren zeventig, in het katholieke Oosterhout [vlakbij Breda], dus dat was nogal wat. Ik werd uitgelachen en uitgescholden, bouwvakkers floten naar me alsof ik een lekker wijf was. Een keer ben ik zo razend geworden dat ik de steiger ben opgeklommen en gedreigd heb ze eraf te rammen. Dat heb ik ze ook bijgebracht: laat ze maar lullen.”

Ewald, 48. Heeft drie dochters

“Ik heb ze geleerd hoe je een band moet plakken. En hoe je een gitaar maakt. Je moet het een keer voordoen en daarna moeten ze het lekker zelf leren. Nu kunnen ze het. Ook zit ik in een Pearl Jam-tribute band, en loop ik elke zaterdagmorgen keihard met Eddie Vedder mee te schreeuwen, vanuit de koeienstal. Dus muzikaal kennen ze ook wel wat. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat liefde boven alles gaat, en je moet altijd zeggen dat je kinderen in zichzelf moeten geloven, ook als ze een keer met een rotrapport thuiskomen of ergen anders in gefaald hebben. Want falen zullen ze.”

Walter, 51. Heeft twee zoons

“We hebben net nog samen een lekke band geplakt, op weg hierheen. Een man heeft ons naar de Action gereden, met z’n Porsche. Liefde voor auto’s, een beetje handig zijn, dat zijn dingen om door te geven. Die kleine is nu met z’n broer een Piaggio aan het sleutelen. Verder is het belangrijk om als vader sterke schouders te hebben, om je zoon op je nek te nemen. Zoals hier.”

Jan, 57. Heeft een dochter

“Communiceren met mekaar is het allerbelangrijkste. Ik was 25 toen ik een dochter kreeg, mijn vrouw 18, dus onze levens werden in een keer omgegooid. De eerste maanden zijn het zwaarst, en je moet als vader zorgen dat je vrouw er niet alleen voor staat. Het is goed dat vrouwen tegenwoordig niet meer automatisch worden gezien als de hoofdverantwoordelijke voor de zorg van het kindje, maar daardoor is het wel éxtra belangrijk om goed te communiceren, over wie wat wanneer doet, en zo.”

Rien, 57. Heeft een zoontje en een dochtertje

“Je kan je absoluut niet voorbereiden. En als je je voorbereidt, wordt het toch helemaal anders dan dat je dacht. Ik ben 57 en ik heb nu pas twee jonge kinderen. Wie had dat gedacht? Maar kijk hoe goed het is gekomen, kijk dan toch!”