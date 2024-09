Pizza met bloemkoolkorst

Porties: 4

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 1 uur

Ingrediënten

Voor het deeg:

1 bloemkool

60 gram amandelmeel

60 gram glutenvrije bloem

32 gram zonnebloempitten

1 eetlepel extra vierge olijfolie

1 theelepel keukenzout

2 theelepels fijngesneden rozemarijn

1 1/2 theelepel bakpoeder

1/4 theelepel versgemalen zwarte peper

Videos by VICE

Voor de pesto:

2 teentjes knoflook

64 gram geroosterde pijnboompitten, plus extra ter garnering

64 gram geroosterde zonnebloempitten, plus extra ter garnering

1 bos verse basilicum

1 citroen, geperst

Keukenzout en versgemalen zwarte peper, toevoegen naar smaak

Voor de toppings:

2 kleine flespompoenen

280 gram eikhaas

Vers gesneden peterselie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven op 180°C. Begin met het schoonmaken van de bloemkool en verdeel deze in roosjes. Gooi alles in de blender en mix tot een fijn geheel.

2. Breng een pan met gezout water aan de kook en doe hier de bloemkool in tot ‘ie al dente is, na 2 tot 3 minuten. Bekleed een vergiet met een kaasdoek en giet hier de bloemkool in leeg. Giet hier koud water overheen en pers – met je bloemkool in de kaasdoek – al het water eruit. Zorg dat je dat zorgvuldig doet, want dit is belangrijk is voor een goede korst.

3. Doe de bloemkool in een grote kom met het amandelmeel, de bloem, olijfolie, zout, rozemarijn, bakpoeder en peper. Kneed het geheel tot een deeg.

4. Verspreid het deeg over een bakplaat met bakpapier. Vorm de korst met je vingers. Welke vorm het deeg krijgt, is helemaal aan jezelf. Zet de plaat in de oven voor 20 minuten. Let goed op dat de korst niet verbrandt.

5. Bereid de pesto. Verwarm één eetlepel olijfolie in een pan op middelhoog vuur. Voeg hieraan de knoflook toe en fruit het zo’n 5 tot 7 minuten. Laat dit afkoelen en doe het vervolgens in een blender met de rest van de olie, zonnebloempitten, pijnboompitten, bassilicum, citroen, zout en peper.

6. Ondertussen gooi je de flespompoen op met twee eetlepels olijfolie en wat zout, en verdeel dit gelijkmatig over een bakplaat. Bak het goudbruin en krokant in de oven, zo’n twintig minuten.

7. Gooi de eikhaas een paar keer op met de rest van de olijfolie en zout, en verdeel gelijkmatig over een bakplaat. Bak het goudbruin en krokant in de oven, zo’n twintig minuten.

8. Om de ingrediënten goed te laten plakken, smeer je je korst in met een laag pesto. Leg hier de pompoen en paddenstoelen op, samen met nog wat pijnboom-en zonnebloempitten. Maak af met wat verse peterselie voordat je serveert.