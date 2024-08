Podcast: Het complete verhaal achter Ajacied Thimothée Atouba

Dit is een pagina voor onze podcast met Thimothée Atouba. Eerder maakten we ook een artikel met hem, dat is hier terug te lezen.

Thimothée Atouba was een mysterie in Amsterdam. In de zomer van 2009 kwam hij naar Ajax met veertig interlands voor Kameroen op zak, plus ervaring in de Premier League en de Bundesliga. Atouba kreeg een goed contract bij Ajax: dik een miljoen euro per seizoen. Hij moest de nieuwe linksback van de club worden, onder de nieuwe hoofdtrainer Martin Jol.

Maar eenmaal op het veld, ging het helemaal mis. Atouba speelde drie matige wedstrijden, raakte geblesseerd aan een knie, en verdween uit beeld. Zijn vrouw ging zelfs nog op bedevaart naar Lourdes, en haalde daar heilig water, in de hoop dat dat verbetering zou brengen voor Atouba bij Ajax. Maar dat gebeurde niet. Na twee jaar in Amsterdam was Atouba’s bankrekening flink gegroeid, maar Ajax had weinig aan hem gehad. Atouba verliet Nederland en stopte niet veel later met voetballen. Tijdens een verkiezing onder Ajax-supporters werd hij in 2013 verkozen tot slechtste Ajacied aller tijden.

Omdat hij tijdens en na zijn tijd bij Ajax geen grote interviews gaf, is er weinig over hem bekend. We hebben ons altijd afgevraagd wat zijn verhaal is, wat er precies mis ging met hem bij Ajax, en wat er daarna met hem is gebeurd. Dus we benaderden hem voor een interview. De podcast is hier te luisteren bij Apple of hieronder bij Spotify: