Poezelige plaatjes van een alpacadag in Boekel

Alle foto’s door Kas van Vliet

Afgelopen zondag werd er voor het eerst een internationale alpacakeuring gehouden in het Brabantse Boekel. Trotse fokkers uit België en Nederland hadden ruim honderd van de beestjes, die oorspronkelijk uit de hoge Andes komen maar het ook prima doen in de lage landen, meegenomen naar de Tuinmarkthallen om ze aan elkaar te showen. Ook was er speciaal voor de gelegenheid een Britse keurmeester overgevlogen om de rare schaappaarden te beoordelen, meldde het Brabants Dagblad.

Dat leverde poezelige plaatjes op van deze onhandige maar vertederende dieren, die evolutionair gezien allang uitgestorven hadden moeten zijn. En hoewel ze er voor de leek misschien allemaal hetzelfde uitzien, was er ook een ware celebrity aanwezig in Boekel: een van de beesten heeft succesvol de online media weten te infiltreren, en maakt nu furore op Instagram onder de naam G-Force.

Bekijk meer foto’s van de alpacashow hieronder.