Polaroids van de fratsen die Faberyayo en Steven van Lummel uithaalden in Tokio

Pepijn Lanen en Steven van Lummel zijn goede vrienden en gingen met z’n tweetjes gezellig naar Tokio, om lol te trappen en te onderzoeken hoe het er in de gestoordste stad van de wereld aan toegaat. Hun avonturen zijn gelukkigerwijs vastgelegd op camera, waardoor je met je eigen ogen kunt zien wat ze allemaal meemaakten. Op televisie, kun je dat, en om precies te zijn op VICELAND, op donderdag om 22.00 uur (vanavond dus!).



Behalve bewegende beelden maakten Steven en Pepijn ook polaroids van zichzelf, elkaar en de dingen die ze zagen terwijl ze zich van frats naar frats begaven. Die foto’s zitten nu in hun Tokyayo-plakboek, maar hieronder kun je de leukste zien.

Videos by VICE

Tokyayo is elke donderdag om 22:00 uur te zien op VICELAND, ons kanaal dat je vindt op Ziggo kanaal 26 en Caiway kanaal 22 in Nederland, en Telenet kanaal 21 en Proximus kanaal 104 in België. Behalve op VICELAND, is de serie ook in z’n originele web-format te zien op tokyayo.flabber.nl.