​Pornosterren vertellen over hun ontmaagding

Onderwijzers en politici discussiëren al jaren over waar seksuele voorlichting op scholen over zou moeten gaan. Veel kinderen duiken daardoor maar het internet op voor hun seksuele voorlichting, in de vorm van filmpjes waarin een vrouw met foptieten een ferme bukake krijgt van een groep gespierde mannen.

Het staat vast dat porno een belangrijke rol speelt in hoe jongeren tegen seksualiteit aan kijken. Volgens The Guardian “wees een recent onderzoek onder meer dan 1000 kinderen tussen de 11 en 16 uit dat 94% weleens naar porno keek, vanaf hun 14e.” Er is daarom ook al meer dan eens gepleit voor het idee om tijdens seksuele voorlichting op school met kinderen te praten over porno.

Videos by VICE

Een goede manier om hiermee te beginnen, is aantonen dat hoewel porno niet altijd de realiteit weerspiegelt, de acteurs gewone, echte mensen zijn. Mensen, die op een bepaald punt in hun leven ook gewoon de stress hebben ervaren van de allereerste keer seks. We bezochten het Venus 2016 Festival in Berlijn en vroegen pornosterren hoe hun ontmaagding ging, en naar de verschillen tussen echte seks en seks op camera.

Aaron Van Damage, 38

VICE: Hoe oud was je toen je voor het eerst seks had?

Aaron Van Damage: Ik was vijftien. Ik was bij een heavymetalconcert in een soort jongerensoos in de Duitse stad Kassel, en werd versierd door een 25-jarig meisje. Ik was zo dronken dat ik nauwelijks kon lopen. Toen we bij haar thuis kwamen gebeurde het allemaal razendsnel.

Had je meteen seks?

Ja, het was alsof we met onze ogen knipperden en ineens naakt waren. Ze zat bovenop me terwijl ze nog best droog was. Toen het echt los ging, deed het eerst een beetje pijn, en brandde het allemaal een beetje. Maar het was alsnog heel leuk en ik was best tevreden met mijn prestatie.

Hoe lang duurde je eerste ronde?

Ik denk een minuut of vijftien. Daarna voelde ik me onzeker, omdat mijn pik zo glibberig was. Het was heel donker in die kamer, dus ik snapte niet waarom alles zo nat voelde. Totdat ik me realiseerde dat haar kont, de muur en de vloer rood waren. Ik dacht dat ze ongesteld was geworden, maar ik bloedde zelf.

Oh shit, wat was er dan?

Ik dacht eerst dat er niet zoveel aan de hand was. Ik was zo geil dat ik het bloed gewoon afveegde en we hadden meteen weer seks. De tweede keer ging alles prima, maar tijdens de derde keer werd ik heel duizelig. Het kon haar niet zoveel schelen – ze viel gewoon in slaap toen we klaar waren, terwijl ik daar ongeveer lag dood te bloeden. Toen ik uiteindelijk thuiskwam en ontnuchterde, realiseerde ik me dat ik mijn voorhuid gescheurd had.

Was je tweede keer net zo pijnlijk?

Nee, helemaal niet. Zo’n zes maanden later had ik voor het eerst echt goeie seks. Ik was totaal verliefd geworden op mijn vriendinnetje. Toen we voor het eerst seks hadden was ik zo opgewonden dat de seks niet langer dan drie minuten duurde. Maar ik denk dat het prima is als je eerste keer op die manier gaat — heel kort, maar met iemand waar je van houdt.

Violett Porn, 25

VICE: Herinner je je eerste keer nog goed?

Violett Porn: Ik denk dat je ontmaagding ofwel helemaal kut, of helemaal het einde is. De mijne was kut. Ik was ook pas twaalf.

Hoe ging het?

Het was een moeilijke periode. Ik was acht maanden samen met mijn vriend, maar het was geen goeie gast. Ik had geen idee waar ik mezelf in had gestort. Hij was geen maagd meer, en we hadden de eerste keer niet echt gepland. Tijdens die eerste keer bleef hij me maar op bed gooien, waardoor mijn hele rug pijn begon te doen. Het was helemaal niet leuk.

Bleef jullie relatie hierna nog aan?

Het ging slechter. Kort na alles belde hij me niet meer op en dumpte hij me voor een ander meisje. Als ik terugdenk aan die tijd wil ik die klootzak echt een stomp verkopen.

Is seks anders als je een pornoster bent?

Ik werk nu drie jaar in de porno-industrie, maar mijn seksleven is er niet beter van geworden. Het duurde jaren voordat ik wist wat ik lekker vond en waar ik van hou in bed. Iedereen definieert ‘goede seks’ sowieso anders. Misschien kijk ik over tien jaar terug op deze tijd en vraag ik me af hoe het kan dat ik toen tevreden was met mijn seksleven.

Jason Steel, 34

VICE: Wanneer werd jij ontmaagd?

Jason Steel: Het was oudejaarsavond, 1996. Ik was veertien, en een paar vrienden van me gaven een huisfeestje. Ik was aan het flirten met een meisje dat Christine heette maar zij vertrok helaas al vroeg, dus begon ik met een ander meisje te zoenen, dat Jenny heette. Alleen toen kwam Christine opeens terug, die uiteraard onaangenaam verrast was.

Dat klinkt als een hoop drama.

Ik heb geen idee waar ik het lef vandaan haalde, maar ik opperde dat we anders ook met zijn drieën konden zoenen — wat we ook even deden. Maar Christine vond het toch niks en ging weer weg. Toen ik Jenny mee naar huis nam, deed mijn moeder geschokt de deur open — ze wilde me niet met een meisje binnen laten. We gingen weg en belandden op een willekeurige verdieping in het achttien verdiepingen hoge gebouw waar ik woonde. Ze pijpte me, deed een condoom om en begon me te berijden. Ik kwam na ongeveer tien minuten klaar en raakte toen in paniek omdat het condoom was gescheurd. Gelukkig kwam alles goed. Ze raakte niet zwanger tijdens mijn eerste keer.

Denk je dat porno invloed heeft op hoe jongeren tegen seks aankijken?

Jazeker. Toen ik jong was, werd er neergekeken op pijpen. Het was taboe om in iemands gezicht klaar te komen. Dat is helemaal veranderd. Ik werk nu al zestien jaar in de seksindustrie en dingen zijn een stuk extremer geworden gedurende die tijd. Het geeft allemaal een totaal vervormd beeld van de seksuele realiteit. Mannelijke acteurs hebben continu erecties — laten we eerlijk zijn, niemand kan langer dan 45 minuten een stijve hebben.

Vroeger zag je zo nu en dan nog wel eens een slappe pik. Vandaag de dag zie je alleen maar gigantische stijve lullen uit de broeken van mannen steken. En ook de manier waarop ze switchen van vaginale seks naar anale seks in porno – zo werkt het helemaal niet. Een vrouw moet eerst heel ontspannen zijn, en vervolgens de boel een beetje rekken – anders kan de man haar pijn doen. Als je ernaar kijkt moet je begrijpen dat het niet iets is wat je moet willen evenaren.

Freddy Gong, 26

VICE: Hoe was jouw eerste keer?

Freddy Gong: Ik ben opgegroeid in Engeland en ging daar naar een kostschool. Een meisje van mijn school pakte op een dag mijn hand en leidde me naar de slaapzaal van de meisjes. Daar had ik voor het eerst seks, met haar.

Hoe oud was je toen?

Ik was zestien, ik weet niet hoe oud zij was. Ik herinnerde me nog wel dat ze hard kreunde. Zo hard dat we werden betrapt.

Oei. Kwam je in de problemen?

Nee, gelukkig kregen we alleen een waarschuwing. Ik vond het allemaal ontzettend spannend. Op de kostschool heb ik seks gehad in de kantine en in de bibliotheek — altijd met verschillende meisjes. Ik ben nooit meer betrapt na die eerste keer.

Sammy Fox (wilde haar leeftijd liever niet zeggen)

VICE: Vertel eens over je eerste keer.

Samy Fox: Ik was zestien en had een oogje op een jongen uit de buurt. Op een avond waren zijn ouders niet thuis en hadden we seks in zijn kamer. Hij lag bovenop en het was allemaal niet heel spectaculair. Maar mijn tweede keer was nog dommer.

Wat dan?

Onze ouders mochten er niet achter komen dat we seks hadden, dus moesten we het stiekem doen. Om er zeker van te zijn dat ze er niet achter zouden komen, besloten we voor de tweede keer in mijn ouders’ kelder af te spreken. Er stond daar een houten schommelstoel, en toen ik naar beneden kwam zat hij daarin, helemaal naakt. Toen ik op zijn schoot probeerde te gaan zitten, begaf de stoel het en lagen we allebei languit op de vloer. Naakt. We hadden zo erg de slappe lach dat we het uiteindelijk maar hebben opgegeven.