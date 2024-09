Portretten van akelige Nederlandse melkdrinkers

De eerste keer dat het me opviel was tijdens mijn les Engelse literatuur aan de VU. Een jongen haalde een literpak halfvolle melk uit zijn rugtas en zette die voor zijn neus op tafel. Ik vroeg: “Wat heeft dit te betekenen?” Hij antwoordde: “Gewoon, lekker wat melk erbij toch.” Vanaf dat moment kon de theorie dat Nick Carraway homoseksueel zou zijn en verliefd op Gatsby me nog vrij weinig boeien. Ik kon alleen maar vanuit mijn ooghoeken staren naar de persoon die het draaidopje voor het gemak op het hoekje van zijn lessenaar liet liggen en zo ongeveer elke twee minuten zijn lippen om het ronde gaatje tuitte, om vervolgens zijn nek achterover te gooien en de uierdrank in de richting van zijn maag te laten vloeien. Een kwartier later was het pak leeg.

Vanaf dat moment begon het me te achtervolgen. Ik zag een man van middelbare leeftijd een broodje warm vlees weghappen met een flink glas melk erbij. Ik betrapte een collega erop een melkje naar binnen te slokken bij zijn shoarma over de middag. Ik merkte het woord ‘melk’ tussen ‘koffie’ en ‘kroket’ op de bestellijst bij Van Dobben, op een trotse vierde plek, tussen de populairdere bestellingen (schelvislever en ossetong staan superonderaan).

Een gevoel van diepe, mensonterende gruwel trok over mijn ruggengraat, en met mij over de ruggengraten van heel wat Vlaamse (en andere) immigranten in Nederland. Jullie beseffen het misschien niet, maar mensen die ouder zijn dan achttien en liters melk drinken per dag staan gelijk aan ‘fucking eng’. Ik sta hier niet alleen in. In heel veel films worden melkdrinkende volwassenen ingezet als het ultieme wapen der griezeligheid. Kijk maar naar dit recente video essay van Jack Nugent. En naar onderstaande screenshots uit legendarische films, van A Clockwork Orange tot Inglorious Bastards: personages die melk drinken zijn totale psychopaten.

Kundig aan elkaar geplakte screenshots uit films.

Omdat ik weet dat jullie melkdrinkende mafklappers me anders niet zouden geloven, legden we volwassen Nederlanders vast, die met gemak een liter melk per dag naar binnen kelen, en onderwierpen we hen aan enkele vurige vragen.

JOS (20, werkt bij Supperclub)

MUNCHIES: Hoi. Hoeveel melk drink jij op een dag?

Jos: Makkelijk een liter.

Hoe lang al?

Sinds twee of drie jaar. Ik ga vaak uit en ontdekte dat het heel goed werkt tegen een kater. Het haalt het zure uit je maag weg.

Drink je het ook op openbare plekken?

Meestal thuis, maar ja, af en toe ook buiten. Ik heb soms een klein pakje melk in mijn tas zitten.

Vind je het er niet gek uitzien, volwassen mensen met melk in hun handen?

Nee. Ik snap niet dat mensen dat raar vinden.

Of vinden mensen het een afknapper?

Nee. Nee, nee, nee, nee. Ik steek juist iedereen aan.



SIEM (30, freelance fotograaf)

MUNCHIES: Hoeveel melk gaat er per dag door je keelgat?

Siem: Anderhalve liter halfvolle melk, elke dag. Er staat altijd een pak in mijn koelkast en als ik onderweg ben – van maandag tot en met woensdag werk ik als koerier – haal ik een literpakje melk in de supermarkt om op te drinken in de auto.

Wanneer begon je melkgedrag zo de spuigaten uit te lopen?

Van kinds af aan al. Mijn ouders zeiden dat het met mij niet aan te slepen was thuis. Ik dronk hun hele melkvoorraad op. Dat vonden ze vervelend.

Drink je het bij je eten?

Ik ben heel specifiek met wat voor eten erbij gaat. Liefst alleen maar pure chocolade, maar boterhammen werken ook heel goed, zolang er iets hartigs op ligt.

Bestel het ook in restaurants?

Zeker, als ik er echt zin in heb, kies ik voor melk in plaats van voor een lekkere soep of goed uitziende pudding.

Dat vind ik raar.

Ja, ik probeer het niet zo vaak te doen omdat het toch een beetje vreemd overkomt naar andere mensen toe, zo’n glas melk bij je maaltijd. Ik vind het zelf meestal niet gek totdat ik mensen tegenkom die nooit melk drinken.

Hoe reageren zij dan op je buitensporige melkgedrag?

“Wow, dat is toch niet gezond?”, “Is je cholesterol niet gigantisch hoog?” of “Hoe kan je dat nou elke dag drinken zonder het beu te worden?” En als ik ga skateboarden val ik ook uit de boot: de meeste mensen hebben bier of een fles water of cola bij, waardoor er gelachen wordt om het plastic tweeliterpak melk dat dan in mijn rugtas steekt.

Vonden vriendinnetjes het ooit een afknapper?

Nee, maar als je veel melk drinkt ruik je dat aan je adem. Dus ik heb altijd pepermuntjes in mijn jaszak zitten.



NATASJA (24, recruiter) & FLORENCE (23, acteur)

MUNCHIES: Hoi! Dus eh, jullie moeten een pak melk bij je pizza?

Florence: Dat moet bij pizza! Wij twee gaan way back en vroeger, als onze ouders niet thuis waren, waren we bij elkaar en lieten onze ouders een pizza achter. Daar dronken we een goed glas melk naast. Die combi is voor ons allebei nu sowieso heilig.

Natasja: En altijd halfvolle melk. Volle melk is smerig.

Florence: Daar krijg je een vettig laagje van in je mond. Magere melk is heel chill. Dorstlessend. Eigenlijk een soort water. Sowieso is het bij warm eten heerlijk: het is best een neutrale smaak en de combinatie van iets warms met iets kouds is heel chill. Je kan het lekker tussendoor drinken.

Natasja: En je kan er dingen mee wegspoelen. Daarom is het ook zo lekker bij iets droogs zoals een boterham pindakaas.

Hoeveel melk gaat er bij jullie dagelijks door?

Florence: Natasja heeft altijd melk in huis, ik niet. Maar ik merk dat ik er echt naar kan snakken als ik ongesteld ben. Dan koop ik een fles van twee liter en die gaat in een keer op. Bij mijn moeder thuis is het eerste wat ik doe ook een glas melk in een teug leegdrinken.

Vinden mensen dat ooit raar?

Florence: Laatst kwam een van mijn huisgenoten de keuken in toen ik een vol glas melk zat te atten, en die zei: “Mijn god, waar ben jij mee bezig? Dit is zo bizar. Wist je dat alleen afstammelingen van Satan melk op die manier kunnen wegdrinken?”

MUNCHIES: Wanneer drink jij het liefst melk?

Anne: Ik kan niet ontbijten zonder melk. En overdag neem ik ook, telkens wanneer ik in de buurt van de koelkast ben, een slok van mijn tweeliterfles. Ook als ik in de club aan het werk ben sla ik af en toe een glas achterover.

Hoeveel liter gaat er dagelijks door?

Toch zeker een liter, al 25 jaar lang.

Waar drink je het?

Ik ben voornamelijk een thuisdrinker.

Vermijd je melk in het openbaar omdat dat er gek uitziet?

Nee, hoor. Thuis is gewoon de melkbasis. Maar als iemand op een terrasje een glas melk zit te drinken, prima. Hartstikke lekker, denk ik dan!

Wat zou je doen als iemand je nu zegt: je mag nooit meer melk drinken.

Dan zou ik het toch doen. Anders kan ik met moeite leven, denk ik.

Glaasje melk atten bij Cafe Kuijper in Amsterdam

MUNCHIES: Hoi. Hoeveel melk drink je op een dag?

Maryn: Minimaal twee, of nee, drie glazen. Karnemelk, gewone melk, chocolademelk, ik hou van alle melk! Sowieso altijd heel koud en het liefst uit zo’n pak met een draaidop. Het moet meteen op: een pak of een supergroot glas at ik in een keer.

Hoe ontstond je liefde voor de witte motor?

Op de basisschool mocht ik niet van tafel zonder mijn glas melk leeg te drinken. Ik vond het toen heel vies, zeker in de zomer toen we buiten aten en het alleen maar warmer werd. Door mijn moeder heb ik – toen met heel weinig zin – melk leren atten. En nu hou ik ervan.

Waar drink je het meestal?

Ik moet vaak langs kroegen voor mijn werk, dus in de kroeg! Als ik op zondagmiddag ergens in een café een koffie drink, bestel ik er een glas melk bij. Dat at ik. Ik drink het ook soms ’s avonds in de kroeg, als mensen al bier aan het drinken zijn.

Geloof je dat zoveel melk goed voor je is?

Ja, ik heb geleerd dat er veel calcium in zit. Dat is misschien een leugen maar maakt me niet zoveel uit. Uiteindelijk gaan we allemaal dood, dat glas melk zal het verschil niet maken.

Schaam je je soms voor je excessieve melkgedrag?

Nee. In café’s kijken mensen wel raar. Zeker na de lunch. En ’s avonds. En om tien uur op terras vinden ze ook een beetje gek, maar ik heb er schijt aan. Ik heb gewoon zin in een glaasje melk, laat me.