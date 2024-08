Prachtige portretten van een Australisch mattenfestival

Sinds jaar en dag geloven bewoners van Kurri Kurri dat het matje in hun stad ontstaan is. Hoewel dat je reinste onzin is, weerhield het een lokale kroeg er niet van om dit weekend een mattenwedstrijd te organiseren.



Mullet Fest 2018 werd georganiseerd in het propvolle en extreem klamme Chelmsford Hotel, ongeveer drie kwartier ten westen van Newcastle. Mensen reisden stad en land af om mee te dingen in een hele reeks aan categorieën, waaronder Juniormat, Damesmat, Rangermat, Alledaagse mat, Gore mat, en ‘De Mat der Matten’ – die uiteindelijk gewonnen werd door Shane “Shag” Hanrahan. Bekijk hieronder de foto’s van dit bijzondere stukje Australische trots.



Zacralph, heeft sinds twee jaar een mat. “Mijn meid is er dol op, en wil niet met me trouwen als ik hem afscheer.”

Trent heeft sinds twee jaar een mat. “Je kan geen biker zijn zonder mat, dat slaat nergens op.”

Brian heeft ook sinds twee jaar een mat, en zou zich naakt voelen zonder mat.



De trofeeën. De wedstrijd werd gesponsord door zo’n beetje elk Australisch drankmerk.

De jury, van links naar rechts: Dan “The Mullet Lord” Brown, een gast die Brett heet, en lokaal raadslid Meryl Swanson

Cougar heeft sinds drie jaar een mat, en beschouwt het als een levensstijl

Bailey (13) heeft sinds zijn vierde een mat.

Lloyd heeft zijn mat twee jaar, en ziet het als een seksmagneet.

Erroc is zestig, en heeft zijn mat al 49 jaar.

Oscar heeft zijn mat twee jaar. Hij draagt hem voor de dames.

Isaac heeft sinds twee jaar een mat omdat zijn moeder dat niet wilde.

Mick heeft zijn mat al zeven jaar. “Het kost de helft bij de kapper. Het zijn barre tijden.”

Sam heeft zijn mat nog maar een half jaar, maar is er dol op dat mensen je als een freak beschouwen.

Daniel heeft zijn mat vier jaar.

L Laurie draagt zijn mat sinds 1972. “Ik ben met een mat geboren, en ik ga met een mat m’n kist in.”

Josiah (14) heeft zijn mat bijna twee jaar.