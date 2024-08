Kom naar de première van de beklemmende koortsdroom ‘Climax’

Als jij houdt van feestjes die enorm uit de bocht vliegen, dan is het belangrijk dat je aankomende vrijdag vrijhoudt. Dan viert VICE in samenwerking met Kriterion in Amsterdam de première van Climax, de nieuwe – mede door VICE Studios geproduceerde – film van regisseur Gaspar Noé. De film gaat over een feestelijke avond die compleet ontspoort, en hoewel we hopen dat het feest vrijdagavond niet zo’n grimmige wending neemt als de film, gaan we goed ons best doen om de avond precies genoeg te laten escaleren. En jij moet komen om daarbij te helpen.

Climax gaat over een groep dansers die na een lange dag repeteren ontspannen en punch drinken. Dat begint gezellig, maar de avond wordt zeer onaangenaam als blijkt dat iemand lsd in de punch heeft gedaan, en de dansers een voor een hun verstand verliezen tijdens de slechtste trip ooit. Het is regisseur Gaspar Noé, die eerder controversiële films als Enter the Void, Irréversible en Love maakte, weer gelukt om een film te maken die tegelijk fantastisch als vreselijk is om naar te kijken.

Na afloop van de film duurt het feest in Kriterion tot diep in de nacht. Wil jij bij de film zijn, klik dan hier om kaartjes te winnen voor de première, op vrijdag 1 februari om 21:30 uur. Wil je alleen naar het premièrefeest na afloop van de film, dan kan dat ook. Het feest begint om 23:00 uur, duurt tot 5:00 uur, en is vrij toegankelijk.

Kan je vrijdag niet of is Amsterdam jou te ver weg, maar wil je Climax wel zien, check dan hier waar de film bij jou in de buurt draait.