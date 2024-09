PrEP: De nieuwe seksuele revolutie?

PrEP is een revolutionaire pil, die misschien wel voorgoed een einde kan maken aan de intens moeilijk te stoppen hiv-epidemie. Zeer fantastisch nieuws dus voor de wereld, en zeker voor de gaycommunity, waarbinnen hiv-besmetting een bovenmatig groot risico is.

Al in meerdere landen is het middel goed verkrijgbaar, maar Nederland loopt niet bepaald voorop in de PrEP-kwestie. De overheid wil eerst alles tot in detail onderzoeken, voor het middel betaalbaar, en daarmee beschikbaar wordt gesteld. Tegenstanders, zoals organisatie PrEPnu, vinden het enorm kwalijk dat er zo lang gewacht wordt.

Videos by VICE

In deze documentaire onderzoekt onze host Gwen Pol wat PrEP kan betekenen voor de toekomst, en waarom er in Nederland niet zo veel vaart achter wordt gezet. We volgen Richard Keldoulis (eigenaar van gayfetisjclub Club Church), Ricky Sariri (een jongen die besmet is met hiv), Sieds Wildebeest (verpleegkundig Specialist van het hiv Behandelteam) en Antony Oomen (van actiegroep PrEPnu).