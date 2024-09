Private Eyes: portretten van mensen met een oogafwijking

Fotograaf Maartje Brockbernd weet hoe het is om met een oogafwijking te leven. Ze heeft er namelijk zelf eentje. Ze weet daardoor ook dat zo’n afwijking veel aandacht oplevert, en dat die aandacht lang niet altijd positief is. Voor haar afstudeerproject aan de Fotovakschool in Apeldoorn maakte ze een portretserie van een diverse groep mensen die hun verlegenheid over hun blindheid, scheelzien, loensen, of glazen oog overwonnen hebben en zonder gêne voor haar camera gingen staan.

Anne werd in 2005 geboren met een ernstige oogafwijking. Ze heeft een troebel hoornvlies en haar rechteroog is iets kleiner dan haar linker. Na elf jaar heeft ze nog altijd geen duidelijke diagnose.

Emma heeft het syndroom van Horner. Dat is een aangeboren neurologische aandoening, waardoor een bepaalde zenuw niet goed werkt. De symptomen zijn een hangend ooglid, verschil in pupil en verschil in kleur (haar linkeroog blijft altijd blauw). Waarschijnlijk is een zenuwbeschadiging bij de geboorte de oorzaak van de afwijking.

Joy is zeven jaar geleden volledig blind geworden door de ziekte van Behçet. Toen de ziekte geconstateerd werd woonde ze nog op Aruba, maar nu woont ze dicht bij haar familie in Nederland. Ze is veel vrienden verloren toen ze blind werd – mensen die niet konden omgaan met haar ziekte. Inmiddels heeft ze veel lieve mensen om zich heen verzameld die haar met veel dingen helpen.

Maarten heeft een oogletsel opgelopen bij een bedrijfsongeval en draagt sindsdien een oogprothese in zijn linkeroog. Het is een soort dopje waarop een echt lijkend oog is geschilderd. Hij kan ‘m zelf in en uit doen om hem schoon te maken. Mensen denken vaak dat hij gewoon een beetje scheel kijkt als ze hem voor het eerst ontmoeten. Ondanks dat hij plotseling blind werd aan één oog kan hij vrijwel nog alles doen, zoals motorrijden.

Mara werd geboren met een lui oog. Haar ouders wilde haar zelf laten beslissen of ze een operatie wil aangaan. Mara heeft zelf besloten om het zo te laten. De kans is groot dat tijdens de operatie het oog naar buiten schiet en dat vindt ze erger dan hoe het nu is. Ze is trots op wie ze is & hoe ze eruitziet. Het geeft een extra dimensie aan haar blik.

Olivier heeft een ontwikkelingsachterstand met een onbekende oorzaak. Toen hij een paar maanden oud was bleek hij slechtziend en slechthorend te zijn.

Xueli werd in 2004 geboren in China, en kort daarna geadopteerd. Later is ze naar Hong Kong gegaan om voorlichting te geven over albinisme. Kinderen met albinisme worden in China vaak ter adoptie afgestaan en in kindertehuizen geplaatst. Thuis leeft Xueli vaak met de gordijnen dicht, omdat ze lichtschuw is en zonlicht pijnlijk is voor haar ogen. Ze ziet voor 8%, dus officieel is ze slechtziend.