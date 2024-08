Deze docu toont de creatietocht van Belgische producers midden in de natuur

Vakanties hoeven niet altijd te gaan om niksnutten, je lam zuipen en van ‘s morgens tot ‘s avonds joints paffen. Het ultieme bewijs daarvoor kreeg ik toen ik me afgelopen september met een vriend naar Cucuron begaf, een dorpje in de Franse bergen op een uurtje rijden van Marseille. Muziekproducer Pippin (Pepijn Leenders, 24) had er zo’n vijftien creatieve mensen uitgenodigd om deel te nemen aan zijn Project Cucuron.

Tussen de producers, fotografen en filmmakers die naar het afgelegen berghuisje waren afgezakt, zat heel wat talent. Zo werden Susobrino en Audri op de Red Bull Elektropedia Awards nog uitgeroepen tot ‘Most Promising Artist’. Ashley Morgan is DJ en producer voor Dvtch Norris. En Corrupted wist, net zoals Pippin, Susobrino en Ashley Morgan, de beatwedstrijd Champion Sound te winnen.

Videos by VICE

Het doel van die week in afzondering: elkaar inspireren via jamsessies, geluidsopnames, workshops, liveshows en meer. Ik sprak Pippin na een set op Kiosk Radio om samen terug te blikken op deze zeven dagen die barstten van de creativiteit.

Dahr

VICE: Yo Pippin, hoe beland je eigenlijk op zo’n obscure plek ergens in de Franse bergen?

Pippin: Door mijn grootouders. Mijn oma vertelde me dat haar vrienden het huis, toen een verlaten pannenbakkerij, zo’n 50 jaar geleden hadden ontdekt wanneer ze op trektocht waren in de bergen van Cucuron. Het waren allemaal kunstenaars, die het hele huis vol schilderden en er met tenten in sliepen. Het werd hun geheime crashplek voor de zomer. Jaren later kocht mijn grootvader het huisje met zijn spaarcenten en bouwde het om tot een vakantiehuisje voor familie en vrienden. Ik kom er dus al langer dan dat ik kan lopen.

Een event organiseren in een afgelegen huisje zonder elektriciteit lijkt me niet zo simpel. Had je er vertrouwen in dat het allemaal goed ging verlopen?

Van luxe is er daar helemaal geen sprake, dus dat vraagt inderdaad wel om een creatieve aanpak. Gelukkig hadden we dit jaar een kleine auto waarmee we inkopen konden doen, goed weer en een generator die de hele week werkte. Zo konden we toch één keer per dag onze spullen opladen en alle instrumenten voorzien van elektriciteit tijdens de liveshows.

Susobrino, Ashley Morgan, Pippin en Dahr

Is er vroeger wel eens iets misgelopen?

Twee jaar geleden was ik een week alleen in het huis. Toen kon ik de generator niet gebruiken omdat ik geen benzine meer had. Ook had een zonnepaneel, dat ik gebruikte voor een lamp, het begeven. Daar zat ik dan, zonder bereik, en niemand te bespeuren binnen een omtrek van twee kilometer. Dus had ik een week lang enkel kaarsen om het huis te verlichten. Elke ochtend wandelde ik dan ongeveer een uur naar de bibliotheek in het dorpje om internet te gebruiken en mijn spullen op te laden. Voor mij ging dat nog wel, maar ik ben blij dat dat dit jaar niet is gebeurd.

Hoe kwam je op het idee om er dit evenement te organiseren?

Voor mij is dit huisje een magische plek: ik kan nergens anders zo goed creëren. Ik heb er doorheen de jaren ontzettend veel muziek gemaakt, en dan vooral de afgelopen vijf jaar. Ik trok er vaak op uit met mijn laptop, een midi-keyboard en een recorder om op een mooie spot in de bergen iets te beginnen maken.

Dit jaar moet het huis helaas verkocht worden. Net daarom vond ik dit dus het ideale moment om een laatste keer het huis ten volle te benutten. De plek die dienst deed als atelier en inspiratiebron voor mijn grootouders en hun vrienden, vervulde nu voor een laatste keer dezelfde functie voor mijn generatie. Dat was het idee achter Project Cucuron.

Tijdens de liveshows op de laatste avond

Waarom kan je juist daar zo goed creëren denk je?

Da’s moeilijk uit te leggen. Ik hecht enorm veel waarde aan de natuur, dat is mijn belangrijkste inspiratiebron, omdat het rechtstreeks tot me spreekt. Het eerste dat mij opvalt als ik in Cucuron aankom, is de stilte: je hoort er enkel de geluiden van de wind en dieren, dat is iets heel puurs. Als muzikant ga ik vaak op zoek naar organische en natuurlijke geluiden. De tracks die in Cucuron ontstaan, verschillen dan ook van de tracks die ik ik thuis in Hasselt maak.

Wat wou je bereiken met het project?

De manier waarop die plek mij inspireert wou ik graag delen met anderen. Met Project Cucuron wilde ik dus zoveel mogelijk creatieve mensen samenbrengen om te creëren en elkaar te inspireren. Eens het materiaal en de instrumenten allemaal ter plaatse waren, werd het tijd om ons van alles los te koppelen. De chemie die ontstaat in een groep creators kan je nooit voorspellen, maar ik was er zeker van dat die plek iedereen op een manier zou inspireren.

Ashley Morgan

Wat is je het meest bijgebleven?

Ik zie de trip echt als één geheel, maar de laatste avond met de liveshows was wel een hoogtepunt. Elke producer bracht, stuk voor stuk, zijn eigen creaties op een heel oprechte en intieme manier. Met projecties op omliggende bomen en geluidsgolven die weerklonken over de bergformaties lieten we technologie en natuur versmelten. Al die elektronische gear in een open vlakte in het midden van de bergen. Het was voor mij zoveel meer dan een optreden.

Heb je, nu die week van creëren al even achter de rug ligt, nog verdere plannen met Project Cucuron?

De week in het huisje heeft ons niet enkel dichter bij elkaar gebracht, maar ook deuren geopend voor de toekomst. Ik wil absoluut vaker zo’n soort evenementen houden – wie weet kan het zelfs een inspiratie zijn voor anderen. Dat zou cool zijn.

De mixtape en documentaire met materiaal dat we opnamen tijdens Project Cucuron en artwork van mijn vriendin Miamia, zijn net uit. Daarom organiseren we op 7 juni een evenement in de Serre. Ook hebben we ‘noannaos’ opgestart, een collectief waarmee we in de toekomst muziek zullen uitbrengen. En zelf ben ik momenteel een album aan het afronden met alle tracks die ik doorheen de jaren in Cucuron heb gemaakt.

Bekijk de korte documentaire van zes minuten over Project Cucuron, en beluister de mixtape, die gemaakt werd met geluiden die de producers opnamen in de Franse bergen. Meer foto’s vind je hieronder.



Krijg elke week onze beste verhalen en fotoreeksen: abonneer je op onze newsletter. En volg VICE België meteen ook maar op Instagram.













Pippin