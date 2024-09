Pussyhats en protest bij de Women’s March in Amsterdam

Gisteren gingen in ruim zeshonderd steden over de hele wereld vrouwen (en mannen met hart voor de vrouwenzaak) de straat op voor een van de grootste protesten voor vrouwenrechten ooit. De zogenaamde Women’s March was onofficieel ook een demonstratie tegen de gloednieuwe president van Amerika, die met z’n “grab ‘m by the pussy” en plannen om de financiering van Planned Parenthood te schrappen niet bepaald bekend staat als een voorvechter van gendergelijkheid.

De grootste mars, die in Washington op dezelfde plek werd gehouden waar Trump een dag eerder werd ingezworen, trok volgens sommige berichten meer mensen dan de inauguratie van de president zelf. Ook in Amsterdam trokken naar schatting drieduizend demonstranten hun pussyhats uit de kast om een vuist te maken tegen haat, intolerantie en ongelijkheid.

Rond half één gistermiddag stond het Museumplein vol met roze- én goedgemutste demonstranten die liedjes zongen, leuzen riepen als “hé, ho, Donald Trump has got to go” en “equal rights are human rights”, en flink hun best hadden gedaan op hun spandoeken en bordjes waarop alle wereldproblematiek aan bod kwam – van de vluchtelingencrisis tot persvrijheid tot abortusrechten.

Fotograaf Maarten Delobel was erbij en legde de mars vast.