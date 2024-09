De nieuwe ‘eerlijke en open’ R. Kelly roept meer vragen op dan antwoorden

Een paar weken geleden liep R. Kelly weg uit een interview met Huffington Post, omdat er te veel kritische vragen werden gesteld over seksuele verhoudingen met minderjarigen. Gisteren publiceerde het internationale mannentijdschrift GQ een lang interview met r&b-ster R. Kelly, waarvoor hij had toegezegd dat er geen verboden onderwerpen zouden zijn om over te praten. Interviewer Chris Heath vraagt dan ook allemaal lastige vragen, en hoewel hij alweer veel meer komt te weten, is er nog steeds een hoop waar hij niet achter komt. Het is een gek interview.

R. Kelly wil het niet hebben over de langdurige bewering dat hij met Aaliyah is getrouwd toen zij nog een tiener was. “Uit respect voor haar zieke moeder en haar overleden vader,” beweert hij. Wel geeft hij toe dat hij verliefd op haar is geweest, maar bagatelliseert dit ook gelijk weer: “Er zijn veel vormen van verliefd; ik was ook verliefd op mijn opa, weet je.”

In de kinderpornokwestie die bijna een eind aan zijn carrière maakte, lijkt het erop dat zijn fans niet konden geloven dat hij het was in de veel verspreide sekstapes, en dat hij en zijn fans door zijn vrijspraak nu verder kunnen met hun leven. “Ik denk dat die mensen die onzin niet geloofden en dat ze zeiden: ‘Wat andere mensen zeggen maakt ons niets uit – we houden van R. Kelly, we geloven in R. Kelly. Hij is onschuldig en gaat door met zijn leven, we laten hem niet vallen.’ Dat denk ik.”

R. Kelly werd vrijgesproken van seks hebben met minderjarige meisjes. Hij zegt dat de vrouwen achter zijn geld aan zaten en dat ze al niet meer minderjarig waren toen hij ze ontmoette: “Kijk, als ik het uitmaak met een meisje en ze wil dat niet, wordt ze boos omdat ik R. Kelly ben. Zo boos dat ze van alles kan zeggen. En als ze echt boos is, kan ze roddels verspreiden die bij de verkeerde mensen in handen vallen. En dan komt het naar buiten. Wanneer dat gebeurt moet ik een advocaat nemen, en die zegt dan tegen me dat ik mijn mond moet houden.”

Kelly vertelt dat hij in zijn jeugd misbruikt is door iemand uit zijn familie, die hij inmiddels heeft vergeven maar waarmee hij niet meer praat. Daarmee probeert hij de cyclus van misbruik in zijn eigen leven te doorbreken, dan beschrijft hij zichzelf onhandig als een ‘Bill Cosby-figuur’, maar voegt daar snel aan toe dat hij de Bill Cosby van vroeger bedoelde. Dan raakt hij verstrikt in een verwarrend gesprek over de aanklagers van Cosby, wat enigszins suggereert dat hij zich verwant voelt met de aangevallen televisiester. “Als ik op televisie zie hoe oude vrouwen van zeventig, tachtig of negentig vertellen over wat er gebeurd is toen ze nog geen twintig waren, krijg ik een gek gevoel. Dat is mijn mening. Het is gewoon vreemd.” Wat is er voor nodig dat hij de vrouwen wel wil geloven? “Als God mij laat zien dat ze de waarheid vertellen, dan zou ik zeggen dat ze iets verkeerds is aangedaan, dan maakt het me niet uit of het een triljoen jaar geleden is. Maar God zou dat moeten doen, omdat hij de enige is die het mij kan laten zien.”

Een ander hoogtepunt van het bizarre interview was toen Kelly interviewer Heath meenam naar de bovenste verdieping van de Willis Tower in Chicago, waar het interview plaatsvond. Kelly zong daar twee hele refreinen van I Believe I Can Fly en geeft toe dat hij alleen slaapt op een matras van dekens in een afgesloten inloopkast, dus niet in een bed. Ook vertelt hij over een van zijn grootste hits, Ignition (Remix). Kells zegt dat hij de tekst ‘It’s the remix to Ignition hot and fresh out the kitchen’ vijf jaar vóór hij de zogenaamde originele versie van het nummer schreef. Dat maakt de remix technisch gezien het originele nummer en het origineel de remix van een eerdere remix van zichzelf. Heath begrijpt het ook niet meer: “Maar hoe kun je de melodie en de woorden hebben van iets dat een versie was van een nummer dat je nog niet geschreven had?” Zijn antwoord? “Vertel jij het me maar.”

Het hele interview is bizar, verontrustend, verhelderend en vaag, en absoluut noodzakelijk om te lezen. Haast je.