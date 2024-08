Word gehypnotiseerd door deze livestream van een draaiende dönerrol

Toeristenwebsite Nova Scotia Webcams zendt nu een hypnotiserende livestream van een homp vettig dönervlees uit. En ze noemen deze vleestoren de Donair Cam. De homp draait lanzaam rond net zolang tot-ie op een broodje geschaafd kan worden en in jouw dronken hoofd kan verdwijnen.

“We hebben 24 uur per dag een livestream met Donair-vlees voor je. Het is lastig om weg te kijken, of niet?,” valt in het onderschrift te lezen. En dat is het zeker. Kijk nou hoe deze glorieuze vleesmassa ronddraait, alsof we een eetbare discobal hebben gevonden.

Het is niet alleen een ode aan een fantastisch gerecht, maar het geeft ook commentaar op onze honger naar eetvideo’s. Niks geen bullshit en mooimakerij, wat je ziet is wat je krijgt. Dit zou zo in een museum voor moderne kunst kunnen hangen.

King of Donair, waar het glorieuze vleesmonster ronddraait, is in Canada vooral bekend om hun versie van de Griekse gyros waarbij het lamsvlees en de yoghurt zijn vervangen voor rundvlees en gecondenseerde melk. Het is natuurlijk een van de lievelingsgerechten van dronken Canadezen geworden. Waarom hebben we hier in Nederland geen kapsalonvariant van?