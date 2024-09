Het Radiohead-optreden van afgelopen vrijdag in Amsterdam is in zijn geheel op internet te vinden

Met de release van A Moon Shaped Pool is de wereld weer gretig naar alles wat Radiohead zegt, maakt en doet. Dat is niet zo gek, want op het nieuwe album weet de band zich weer opnieuw uit te vinden. Radiohead trapte afgelopen vrijdag hun tour af in Amsterdam. Ze speelden nieuwe nummers en ook oudjes waaronder My Iron Lung. Er zijn al tamelijk veel, extreem lovende, recensies van het optreden verschenen en Pitchfork hield zelfs een live-blog bij. Maar gretige mensen willen meer, en zo is op Youtube het hele concert verschenen. Iedereen in Nederland die niet in de HMH was, zal na het zien van de beelden huilend in een hoekje kruipen.