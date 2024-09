Attentie! Radiohead blijkt toch gewoon uit mensen te bestaan

Vorige week speelde Radiohead in Roundhouse in Londen – voor het eerst sinds 2012 stonden ze weer live op een podium in Engeland. De tour verkocht idioot snel uit en kaartjes werden gelijk voor meer dan 1400 pond per stuk aangeboden op internet. Kortom: Radiohead is terug en mensen willen ze echt, écht heel graag live zien.

En waarom ook niet? Radiohead is een band zonder gebreken. Ongeacht of je hun muziek wel of niet tof vindt – in de zin van dat The Bends jouw album is als je in de file staat –, het valt niet te ontkennen dat Radiohead enorm getalenteerd is. Ze zijn zo goed in wat ze doen dat ze steeds minder op mensen gaan lijken die nummers schrijven over technologie, maar eerder op computers die zo veel zelfbewustzijn hebben ontwikkeld dat ze een hekel aan zichzelf hebben gekregen. Heb je ooit diep in de ogen van een cavia gekeken en je afgevraagd wat het beestje op dat moment dacht? Zo voelt het om naar Radiohead te luisteren. Ze zijn zo bedreven in wat ze doen dat het me ongemakkelijk maakt.

Om die reden is het ook moeilijk voor te stellen dat wie dan ook van Radiohead normale-mensendingen doet, zoals humus van je kin afvegen of bedenken welke emoji je nu het best kan gebruiken. Ik dacht altijd dat de Radioheaders naar huis gingen, zichzelf inplugden in een stopcontact en precies om 06:03 ’s weer wakker werden, omdat hun interne klok ze vertelde dat het tijd was om wat informatie over klimaatverandering in een nummer te verwerken.

Maar vorige week, bij hun eerste optreden in Engeland in vier jaar tijd, heeft de band – terwijl ze ook tweeënhalf uur lang nieuwe manieren vonden om het publiek te verrassen en te vermaken – het echt verknald. Ze maakten een fout. Sterker nog, ze maakten een fout en ze reageerden met emoties op diezelfde fout. Radiohead heeft zichzelf – voor het eerst sinds Thom Yorke Spotify “de laatste wanhopige scheet van een stervend lijk” noemde – menselijk gemaakt.

Tijdens Nude, dat op In Rainbows staat, speelde Jonny Greenwood per ongeluk op een harmonica in plaats van op de ondes-Martenot (LOL, wat een amateur!), waarop Thom Yorke hem met de meest afkeurende blik die ik ooit in mijn leven heb gezien aankeek. Daarna draaide hij zich naar het publiek, wees naar Greenwood, en zei zonder woorden: “Kunnen jullie deze gast geloven?”

Je kunt het videobewijs van de menselijkheid van Radiohead hieronder bekijken. De onvergeefbare fout zit op 0:42.