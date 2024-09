Rae Sremmurd en hun SremmLifeCrew gaan kapot op ‘Doggin’

Rae Sremmurds volkomen idiote energie werd node gemist afgelopen winter, maar gelukkig zijn ze terug met een nieuwe single afkomstig van de mixtape Trailmix die ze met de hele SremmLifeCrew uitbrengen. Doggin is jeugdig, arrogant en kapot gaan – alles dus wat je van gasten mag verwachten die eerder No Type en No Flex Zone leverden. SremmLifeCrew nieuwkomer Riff 3x (als in ‘Riff Riff Riff’ of ‘Riff Who Wears Really Big T-Shirts’?) klimt in de mic samen met een chille Slim Jxmmi en Swae Lee over een donkere, hypnotiserende productie van TL on the Beat. Stream Doggin hieronder en houd de komst van Trailmix in de gaten.