Bentobox met zalm waarmee elke lunch een feestje wordt

Porties: 4

Voorbereiding: 25 minuten

Totaal: 1 uur en 20 minuten

Ingrediënten

Voor de in soja gemarineerde eieren:

Videos by VICE

4 grote eieren

125 ml sojasaus

250 ml water

Voor de ingelegde groenten:

2 Japanse komkommers, dungesneden

2-3 Japanese aubergines, dungesneden

3 eetlepels kristalsuiker

3 eetlepels zeezout

Voor de sharizu:

250 ml rijstazijn

160 ml bruine rijstazijn

3 eetlepels mirin

3 eetlepels kristalsuiker

3 eetlepels zeezout

Voor de rijst:

200 gram sushirijst

2 eetlepels sushi azijn

3 geweekte gedroogde shiitake-paddestoelen

2 eetlepels gedroogd hijiki-zeewier

2 eetlepels sojasaus

arima Sansho-peper

4 gekruide inariage tofuzakjes

Voor de bentobox:

4 stukjes zalm van 30 gram

4 stukjes zalmbuik van 30 gram

1 eetlepel zeezout

1 eetlepel kristalsuiker

12 shishito-pepers, geschroeid

12 cherrytomaatjes, gehalveerd

shiso-bladeren

eetbare bloemen (optioneel)

24 sugarsnaps

Bereiding

1. Marineer de eieren. Breng een steelpan met water en zout aan de kook. Leg de eieren er voorzichtig in en kook ze 7,5 minuut. Giet de eieren af, en leg ze meteen in een bak ijswater tot ze afgekoeld zijn. Pel de eieren. Doe de sojasaus met 250 ml water in een grote kom en leg de eieren daarin. Dek ze af en laat ze tenminste 8 uur in de koelkast staan. Als je de eieren gaat serveren, snijd ze dan in de lengte doormidden. De eieren kunnen in de marinade tot een week lang in de koelkast bewaard worden.

2. Maak de Sharizu. Meng alle ingrediënten samen tot de suiker en zout helemaal zijn opgelost. Sharizu kun je een jaar in de koelkast bewaren.

3. Maak de rijst. Was de rijst in koud, stromend water tot het water niet meer troebel ziet, ongeveer vijf keer. Laat het goed uitlekken. Kook het in een rijstkoker met 300 ml water. Als de rijst gekookt is breng het op smaak met de sharizu door het in de rijst te ‘snijden’ met een shamoji (rijstlepel). Bewaar de helft van de rijst om de inari-tofuzakjes mee te vullen. Kook het zeewier in 230 ml water op smaak gebracht met sojasaus tot het gaar is, ongeveer 10 minuten. Giet het af. Snijd de shiitake. Meng de ingrediënten door de helft van de rijst met dezelfde snijdende beweging. Maak nu rijstballetjes: maak je handen een beetje nat, sprenkel er wat zout over en maak kleine driehoekjes. Zorg ervoor dat je de rijst goed aandrukt terwijl je het van de ene hand in de andere beweegt. Leg het weg. Maak van de andere helft van de rijst ovale vormpjes, en doe ze in de tofuzakjes. Vouw de open kant van de zakjes om de rijst heen, dat het een kussentje wordt.

4. Leg nu de groenten in. Doe plakjes aubergine en komkommer in een grote kom en meng het voorzichtig met het suiker en de zout. Laat het 30 minuten rusten. Knijp met je handen steeds een deel van de groenten uit boven een schone kom of de gootsteen, zodat al het vocht eruit loopt. Leg de uitgeknepen plakjes in een nieuwe kom, en zet het in de koelkast tot je het gaat gebruiken. De groenten blijven in de koelkast tot vier dagen goed.

5. Bereid de zalm. Pekel de vis door zout en suiker over de plakjes te strooien en het een half uur te laten rusten. Spoel de zalm voorzichtig af met wat water, en droog het met keukenpapier. Braad de zalm in de oven tot het gaar is, halverwege keren. Laat de vis afkoelen

6. Stel nu de bentobox samen. Leg alle ingrediënten zoals jij dat mooi vindt in individuele bentoboxen.

Bekijk hier de How-To-video van het recept:

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.