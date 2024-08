De man die Feis doodschoot krijgt tot 20 jaar cel en tbs

Silfano M. is vandaag veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs, voor de schietpartij in de nieuwjaarsnacht van 2019 waarbij de Rotterdamse rapper Feis overleed en zijn broertje Bilal ernstig gewond raakte. Na een opstootje in een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, opende M. het vuur. In mei van dat jaar werd hij opgepakt in Kerkrade. Begin deze maand hoorde hij de straf in de eerste zitting al tegen zich geëist krijgen.

M. werd eerder verdacht van een andere schietpartij. Een maand voor de nieuwjaarsnacht werd er na een verkeersruzie in Schiedam een auto beschoten, met daarin een agent in opleiding. Op een gevonden kogelhuls werd het DNA van M. aangetroffen.

De dood van Feis (echte naam Faisal Mssyeh) is nu, bijna twee jaar later, nog steeds een open wond in de Nederlandse muziekwereld. De impact die Feis had als rapper, maar vooral als mens en icoon voor de jeugd in Rotterdam, werd op een hartverscheurende manier duidelijk tijdens een herdenkingsdienst voor hem op het Heemraadsplein, waar honderden vrienden, buren, belangstellenden, collega’s, stadsgenoten en fans samen afscheid van hem namen.

