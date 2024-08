Deze stelletjes lossen hun relatieproblemen op met psychedelica

Veel stelletjes gaan graag op een verre reis om zichzelf op te laden, even niet aan werk te denken en om elkaar weer te ontdekken. Sommigen gaan liever op een ander soort reis.

Psychedelica winnen steeds meer aan bekendheid en wettelijke goedkeuring als behandeling voor geestelijke gezondheidsproblemen, zoals een posttraumatische stressstoornis. Dit heeft ook een bredere discussie aangewakkerd over de vraag of het gebruik van hallucinogenen (denk aan psilocybine, paddo’s of LSD) ook zou kunnen dienen als een vorm van relatietherapie. Deze stoffen hebben namelijk het vermogen om remmingen op te lossen en de manier waarop we de realiteit beleven te veranderen.

De opkomst van psychedelische wellness heeft er ook toe geleid dat stelletjes samen met deze middelen zijn gaan experimenteren. Ze willen zo een sterkere band smeden, diepgewortelde problemen aanpakken, of gewoon een euforische ervaring delen. Hoewel psychedelica in de meeste landen niet legaal zijn, pleiten relatietherapeuten steeds vaker voor het gebruik ervan in therapiesessies, waarbij een koppel een milde dosis krijgt toegediend in een gecontroleerde omgeving. Er worden vragen gesteld over hun hoop en fantasieën terwijl ze trippen, en het stel krijgt op maat gemaakte begeleiding op basis van hun ervaringen.

“Psilocybine heeft een ongelooflijk potentieel als katalysator voor een dergelijke therapie, omdat het al je muren en filters afbreekt. Het verandert de manier waarop je over de relatie denkt,” vertelt Kripi Malviya, psycholoog en oprichter van rehabilitatiecentrum TATVA.

Volgens Malviya zijn psychedelica gevolgd door desensitisatie en therapie enorm veelbelovend als middel om stellen op een diep niveau dichter bij elkaar te brengen. Mits je het in een gecontroleerde omgeving doet. “Het helpt je te ontsnappen aan de vaste patronen van je hersenen. De individuele ervaringen van een stel zouden zelfs als een gemeenschappelijke ervaring kunnen aanvoelen en dit zou mensen dichter bij elkaar kunnen brengen.” Ze haalt het voorbeeld aan van Alexander “Sasha” en Ann Shulgin, een stel dat psychedelica synthetiseerde en expliciet sprak over hoe het hun relatie beïnvloedde in het boek PiHKAL: A Chemical Love Story.

Psychedelica kunnen ook leiden tot ego-ontbinding of ego-dood, wat voelt alsof de geest directer en intenser in contact wordt gebracht met de wereld. Hierdoor kan een diep gevoel van verbondenheid en grenzeloosheid ontstaan. “Er is een gevoel van zelftransformatie dat op z’n beurt weer gezamenlijke transformatie wordt als je het met een partner doet,” voegt Malviya eraan toe.

Het belooft veel dus, maar psychedelica blijven op verschillende wettelijke hindernissen stuiten. Dit heeft geleid tot een doe-het-zelf-cultuur van stellen die samen trippen om hun relatie naar een hoger niveau te tillen. We spraken met een aantal van hen om te horen welke impact het had op hun relatie en intimiteit. Namen zijn veranderd om de identiteit te beschermen.

“Hoe vaker we samen trippen, hoe makkelijker het werd onze diepste, donkerste fantasieën met elkaar te kunnen delen.”

Mijn man en ik zijn nu achttien jaar samen. Toen we twee jaar wat hadden, vertelde hij me dat hij LSD had geprobeerd met een paar van zijn vrienden. Hij had een euforische ervaring gehad en die wilde hij met mij delen. Dus we besloten het samen te proberen en we boekten een huisje voor het weekend in de buurt van het strand.

We namen elk een half zegeltje die eerste keer, hoewel ik niet meer precies weet wat de exacte dosering was omdat het zo lang geleden is gebeurd. We gingen naar het strand rond vier uur ‘s morgens, begonnen de trip, en vielen toen in slaap in een hangmat. Een paar uur later werden we wakker en toen begon onze reis. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het was geweldig. Het was intens en euforisch en ik herinner me dat we samen hebben zitten gieren van het lachen.

We hebben nu waarschijnlijk al minstens dertig keer samen getript en elke trip was intenser dan de vorige. Ik voel me volledig vrij als ik het met mijn partner doe, omdat hij me niet veroordeelt. We kunnen erg intiem zijn, en de seks is al helemaal geweldig. Ik heb een keer zo hard gelachen tijdens mijn trip dat ik in mijn broek heb geplast, maar omdat we ons tijdens het trippen zo op ons gemak voelden bij elkaar, maakte dat niet uit.

Er is een ongelooflijk gevoel van dankbaarheid dat we voelen als we samen trippen. Hoe vaker we samen trippen, hoe gemakkelijker we onze diepste, donkerste fantasieën met elkaar kunnen delen. Hij vertelde me over zijn kinky neiging naar dominantie en hoe hij een collega voor hem laat buigen als hij op kantoor is. Ik deelde weer mijn fantasie over dubbele penetratie, allemaal taboe-onderwerpen die we anders nooit met elkaar besproken zouden hebben. We zijn zelfs open geweest over fantasieën die we hebben over andere mensen.

Het kan voor veel mensen overweldigend zijn om deze moeilijke gesprekken te voeren, vooral omdat ze bang zijn om in een bad trip te belanden. Maar ik heb het gevoel dat hoe meer we samen tripten, hoe meer controle we kregen over onze gedachten, in plaats van te proberen de situatie te beheersen. We hebben een paar vreselijke ruzies gehad in onze relatie, zo erg dat we zelfs dingen naar elkaar hebben gegooid. Maar door deze problemen onder ogen te zien en erover te praten na de trip, realiseerden we ons hoe dankbaar we zijn dat we elkaar hebben en dat niet alles gedoemd is te mislukken. Het hielp ons om het rustiger aan te doen en na te denken over het goede en het slechte, soms wel acht uur lang. Nadat we getrouwd waren, had ik problemen om me aan te passen aan de verwachtingen van zijn familie, maar toen we dit tijdens een trip met elkaar bespraken, konden we met elkaar communiceren over hoe we er meer voor elkaar konden zijn en hoe we konden werken aan het oplossen van problemen. -Neha, 37, grafisch ontwerper

“We zagen onze zielen met elkaar verstrengelen en we beseften ons dat we kosmische maatjes waren.”

Mijn verloofde en ik besloten voor het eerst samen te trippen, nadat ik er een keer als nuchter persoon bij was toen hij samen met een vriend ging trippen. Ik had geëxperimenteerd met psilocybine, maar nog nooit met LSD. Nadat ik hem een geweldige nacht zag hebben, besloot ik dat ik er klaar voor was om het ook te proberen.

We waren thuis. Het was nacht en hij zorgde ervoor dat alles perfect was voor mijn eerste echte trip. Het ging eigenlijk vrij snel. We namen acid op de plek waar we het hadden gekocht, in de veronderstelling dat we ongeveer een uur hadden om terug thuis te geraken, voor het onmogelijk zou worden om nog veilig auto te rijden. We gingen nog even langs bij een vriend en bleven uiteindelijk iets te lang hangen en we rookten wat wiet. Tegen de tijd dat we zijn huis verlieten, begonnen de LSD te werken.

We huilden en lachten de gehele tien minuten die we nodig hadden om naar huis te rijden. De rest van de trip was helemaal perfect. We aten onze favoriete snacks, luisterden naar The Dark Side Of The Moon terwijl we naar het plafond staarden dat plotseling begon te knetteren als popcorn.Ook keken we naar Woodstock op dvd; het werd de beste avond van mijn leven.

Trippen met een partner is altijd anders omdat er een diepere connectie is. Acid brengt je gevoelens terug tot de kern, zodat je alles tot op het diepste niveau kunt voelen. Als je het gezicht van de liefde van je leven omsluit met je handen, is dat diepe gevoel van verbondenheid en van thuiskomen gewoon ongeëvenaard. We hebben onze zielen met elkaar zien verstrengelen en voelden hoe stromen energie ons aan elkaar verbonden. Dat ervaar je niet alleen of met vrienden.

Het deed me ook beseffen dat we allebei spiritueel zijn, iets wat ik anders nooit zou denken. Een van onze trips leidde tot een zeer sensueel moment en tijdens dat moment keek hij me in de ogen en zei tegen me dat we kosmische maatjes zijn, dat onze liefde door al onze voorbije levens heeft gestroomd. Toen we eenmaal tot dit besef waren gekomen, dat we voorbestemd zijn om steeds weer van elkaar te houden, werden de kleine beproevingen onbelangrijk. We ruziën nog steeds, maar het is veranderd. Er is geen risico meer, voor ons beiden, dat het uitgaat.

Een redelijke dosis psychedelica in een gecontroleerde omgeving kan leiden tot volledige kwetsbaarheid en verbazingwekkende ontdekkingen. Psychedelica zijn een krachtig instrument als het op de geest aankomt. Ik heb mijn alcoholisme overwonnen dankzij LSD. Ik weet nu wie ik ben. Ik heb vertrouwen in mezelf en mijn relatie. Ik zie de wereld nu vanuit een meer oprechte invalshoek. Acid heeft mijn leven veranderd en ik ben er veel beter door geworden. -Sarah, 28, marketing professional

“Ik voel me heel veilig als ik drugs gebruik met hem in de buurt, en dat herinnert me eraan dat hij een veilige plek voor mij is.”

Hoewel mijn partner en ik slechts een paar keer samen hebben getript, was het elke keer een levensveranderende ervaring. Als ik aan het trippen ben, val ik meestal stil omdat mijn woorden het tempo van mijn gedachten niet kunnen bijhouden. Alles is intens, alles is verwoestend mooi, en mijn emoties zijn helemaal uitvergroot. En hoewel ik misschien geen woord zeg, voel ik dat mijn partner het gewoon snapt, ik denk omdat hij op zijn eigen manier hetzelfde doormaakt. Ik heb het gevoel dat we onszelf er dan aan herinneren dat onze alledaagse ruzies en meningsverschillen klein zijn en er niet toe doen in het grotere geheel.

Ik voel me heel veilig als ik drugs gebruik met hem in de buurt, en dat herinnert me eraan dat hij een veilige plek voor mij is. Dat is iets wat ik in de chaos van het dagelijkse leven misschien zou vergeten. Dit helpt me het grotere plaatje te zien, waarom ik voor hem koos en hoe we ons leven samen hebben opgebouwd. Het verhoogde bewustzijn en de emoties herinneren me eraan hoe het was toen we voor het eerst verliefd op elkaar werden, die fase waarin alles extra opwindend en geweldig is. De mix van liefde en drugs heeft ons echt sterker gemaakt en heeft ons intense gedeelde ervaringen en eerlijke, diepe gesprekken gegeven.

Er zijn wel wat kanttekeningen bij de manier waarop we dit doen. De omgeving is uiterst belangrijk. We zorgen er meestal voor dat we de meeste tijd buiten in de natuur doorbrengen, maar met toegang tot een kamer als we dat nodig hebben, of het nu is om te gaan liggen of om seks te hebben. We zorgen ervoor dat we op een veilige plaats zijn, niet te maken krijgen met vreemden of politie, en dat we voldoende daglicht hebben tijdens de trip. Ik ben voorzichtiger met drugs dan mijn partner, dus hij zorgt ervoor dat hij altijd dichtbij me is mocht het nodig zijn. Er is geen druk om iets te doen, iets te zeggen, ergens heen te gaan, dat is namelijk iets wat we altijd van tevoren bespreken. Ik hou van seks als ik high ben, maar het is niet zo dat we altijd intiem moeten zijn – we nemen het zoals het zich voordoet, dus er is geen druk van beide kanten. -Damini, 34, schrijfster

“Hoewel we al twee jaar wat hadden, vertelde ze me opeens tijdens de trip over het gebroken huwelijk van haar ouders, en over haar hoop en dromen zoals ze nog nooit eerder had gedaan”.

Mijn vriendin en ik hadden al twee jaar verkering toen we besloten om samen weg te gaan. We gingen kamperen in een bos vlakbij waar we woonden. We namen acid net voor zonsondergang. Terwijl we toekeken hoe de hemel van kleur veranderde in een prachtig oranje, was het net alsof hij alleen voor ons in brand stond. We keken de hele nacht naar de sterren vanuit onze knusse tent, en elk fonkelend lichtje aan de hemel voelde aan als een kamer vol kaarsjes die speciaal voor ons werden aangestoken. Hoewel we al twee jaar wat hadden, vertelde ze me opeens tijdens de trip over het gebroken huwelijk van haar ouders, en over haar hoop en dromen zoals ze nog nooit eerder had gedaan. Ik heb me nog nooit zo close gevoeld.

Zij is mijn eerste liefde, en na onze trip samen, hoop ik dat zij mijn laatste zal zijn. Ik weet dat we te jong zijn om dit soort uitspraken te doen, maar het was zo’n surrealistische ervaring om haar in mijn armen te houden tijdens de trip, het verbindt ons. -Gary, 18, student