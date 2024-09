Ryan Gosling zat in een soort van gothic band en zong over de dood

La La Land viel nogal in de prijzen bij de afgelopen Golden Globes, en Canadese oppergod Ryan Gosling pakte er eentje voor ‘beste acteur in een musical of comedy’ voor zijn rol als sentimentele jazznerd in deze film. De film is goed, en zijn gezang ook, maar dit is niet zijn eerste stap in de muziekwereld. Voor hij een ‘Hey Girl’ feministen meme werd, speelde hij al ukulele in Blue Valentine en was hij met onder anderen Justin Timberlake lid van de Mickey Mouse Club. Maar dit valt allemaal in het niet bij zijn beste muzikale project ooit: Dead Man’s Bones, samen met zijn Hollywood homie Zach Schields.

In oktober van 2009 kwam Dead Man’s Bones met een volwaardig studioalbum en het is echt best heel okay?! Het kwam samen met een andere golf van zogenaamd eclectische acteurs als Zoeey Deschanel en Scarlett Johannson die ook naar de studio trokken om muziek te maken. Maar Dead Man’s Bones heeft een duidelijk en stevig concept: het is rock met soul dat veel (lees: alleen maar) over de dood gaat. Er zijn verwarrend sexy nummers als My Body’s a Zombie For You, Werewolf Heart, Lose Your Soul, en het afsluitende liefdesliedje Flowers Grow Out Of My Grave. In de video voor de lead single Name in Stone, die overigens niet op de plaat staat, zie je Gosling en co spelen op een begraafplaats ergens in Los Angeles. Er is zelfs een baby in een skeletten onesie!!!

Laten we nog even denken aan dit prachtige gothic hoofdstuk uit het leven van Gosling als hij wordt genomineerd voor een Oscar voor zijn rol als lieve maar wel een beetje mansplainende muzieknerd in La La Land, en vergeet niet het album te kiezen als soundtrack van je eerstvolgende Halloween feestje.