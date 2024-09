René Redzepi praat over zijn jeugd in Macedonië, volwassen worden in de keuken en varkensvlees

In de VICE-serie Autobiographies vertellen onze favoriete mensen over hun leven en werk. In de nieuwste aflevering is René Redzepi van restaurant Noma in Kopenhagen aan de beurt. De chef-kok vertelt hoe zijn ouders vanuit Macedonië naar Denemarken vluchtten toen de Muur in Duitsland werd gebouwd, wat er gebeurde met zijn creativiteit toen zijn restaurant een paar jaar achter elkaar het beste restaurant ter wereld was, en hoe hij als kleine jongen in één klap volwassen werd in een keuken gevuld met machomannen. Ook laat hij de plek waar zijn nieuwe restaurant gaat komen zien: