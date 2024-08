Restaurant krijgt een enorme boete voor het serveren van eten op gore planken

Vroeger was alles natuurlijk beter, toen houten planken en slagersblokken alleen werden gebruikt om stukken vlees op te snijden. Ergens ging het mis, en werd het een manier om een gerecht op te presenteren in afgezaagde steakrestaurants en bij ‘authentieke’ Argentijnen. De trend werd zelfs zo groot, dat de “We Want Plates”-beweging onder al die stapels vlees en hout kroop. Zij eisen dat ons eten gewoon weer op keramiek wordt geserveerd.

De pro-bordenbeweging kan de vlag uithangen, want onlangs werd er een boete van 56.000 euro uitgedeeld aan een restaurant in Engeland dat, naast andere vergrijpen, eten serveerde op smerige houten planken, volgens The Mirror.

An Acocks Green restaurant that kept using wooden plates to serve food on has been fined £50k by Bham Magistrates court after a case brought by the city council. pic.twitter.com/eT8J0GbZK2 — Bham City Council (@BhamCityCouncil) January 5, 2018

Via Twitter maakte de gemeente van Birmingham bekend dat Ibrahim’s Grill and Steak House “houten planken gebruikte die onmogelijk schoon te krijgen zijn.” Ze plaatsten zelfs een foto op Twitter van de groezelige snijplanken om te laten zien hoe smerig de boel wel niet was.

Wooden plates could pose a risk of food poisoning to anyone eating from them. pic.twitter.com/3FygUMBvgD — Bham City Council (@BhamCityCouncil) January 5, 2018

And wooden plates which were incapable of being cleaned were being used to serve the food. pic.twitter.com/mx8waIaSKe — Bham City Council (@BhamCityCouncil) January 5, 2018

At Bham Magistrates' Court yesterday (Jan 4th) the company entered a guilty plea – and a fine of £50,000 was imposed along with £670 costs and £120 victim surcharge. — Bham City Council (@BhamCityCouncil) January 5, 2018

“Het is compleet onacceptabel voor een zaak om de gezondheid van zoveel mensen in gevaar te brengen,” zegt Mark Croxford, hoofd gezondheid van de gemeente Birmingham in een verklaring. “De eigenaren hebben duidelijk advies gekregen en dat hebben ze genegeerd. Dat hebben we bestraft met een flinke boete en we adviseren ze om in de toekomst waarschuwen niet te negeren.”

De boel escaleerde bij Ibrahim’s Grill and Steak House in oktober 2016 en resulteerde in een boete van meer dan 56.000 euro, rechtbankkosten van 752 euro en een schadevergoeding van 172 euro betalen aan slachtoffers. Er was geen ruimte voor enig begrip onder de Twittergebruikers over de ranzige planken en het eten van het restaurant.

Those overcooked green beans alone are worth the fine — Coddled_Egg (@vetch_tufted) January 6, 2018

https://twitter.com/hardtochase/status/949688614090309633

https://twitter.com/RebeccaPentland/status/949323140953526273

And these are side grain too!! As a wood worker we learn never to use side grain (fibres running left to right or top to bottom) for chopping boards. Always end grain (the fibres stacked like drimking straws in a holder). — Tom Murphy and 1,573 others (@DeVore) January 5, 2018

Dus, die houten planken doen het misschien wel goed op Instagram, maar in het echte leven kun je die biefstuk beter op een ouderwets bord serveren.